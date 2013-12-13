Будущее приморского хоккея в надежных руках

В минувшие выходные на «Ледовой арене» Уссурийска было жарко и зрелищно. Здесь прошел краевой турнир среди детских команд по хоккею с шайбой на приз депутата ЗС ПК Сергея ИЩЕНКО. На ледовое поле вышли пять команд 10-11-летних игроков: две из Владивостока – «Полюс-2002» и «Полюс-2003», две из Уссурийска - «Армада-2003» и «Приморье 2002» - и большекаменский «Легион-2002/2003». Два дня состязаний показали: смена для приморской команды КХЛ подрастает достойная.

«Цель турнира - популяризация хоккея на территории Уссурийского городского округа и Приморского края в целом, привлечение к нему внимания со стороны подрастающего поколения, а также повышение уровня физической подготовки и мастерства спортивного резерва по олимпийским видам спорта. Открывшаяся во Владивостоке «Фетисов-Арена» стала не только домашней площадкой для приморской хоккейной команды «Адмирал», но и по-новому позволила взглянуть на развитие этого вида спорта в Приморье, - говорит инициатор турнира, депутат ЗС ПК, генеральный директор ППО «Никольск» Сергей ИЩЕНКО. – При этом мы ставили задачу не просто выявить сильнейших в детских спортивных командах, но и формировать у подрастающего поколения позитивные жизненные установки, пропагандировать активный и здоровый образ жизни. И в этой связи очень радует, что поддержка детского спорта является одной из главных линий в деятельности губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Для уссурийцев инициатива Сергея Ищенко не новость. И в ходе предыдущей депутатской деятельности, и как руководитель крупнейшего в округе пищевого производственного объединения «Никольск» он неоднократно выступал организатором и спонсором турниров по различным видам спорта (и до сих пор оказывает поддержку нескольким спортивным федерациям). А хоккей и прежде стоял отдельной графой в мероприятиях по поддержке спорта. Так, предприятие является одним из спонсоров хоккейного клуба «Приморье», базирующегося на «Ледовой арене» Уссурийска.

Сегодня депутат активно поддерживает подростковые команды округа, которые показывают очень неплохие результаты не только на краевом, но и на российском уровне, будучи призерами турнира «Золотая шайба». Их игроки являются основой комплектования детской сборной Приморского края и будущим резервом команды КХЛ. Поэтому еще до начала турнира было решено, что специальный приз от депутата – хоккейная амуниция на сумму 100 тысяч рублей - будет вручена уссурийским командам.

Но вернемся к турниру. Ему предшествовала мощная информационно-рекламная кампания. Во всех школах Уссурийского городского округа были размещены афиши турнира с призывом поддержать игроков. Поэтому трибуны «Ледовой арены» были заполнены болельщиками, большинство которых были сверстниками хоккеистов. А постоянные болельщики команд-участниц турнира (в основном, родители) пришли со своими флагами и речевками. Два дня отборочных игр – и вот, наконец, финал, в котором сошлись давние соперники: владивостокская команда «Полюс-2002» и уссурийская «Приморье-2002». Знатоки предрекали захватывающий поединок. Но, к сожалению, владивостокцы подустали к концу турнира, да и играли не в полном составе, имея меньше возможностей для замены, поэтому уступили хозяевам площадки первое место. Большекаменский «Легион-2002/2003» поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

На торжественную церемонию награждения были приглашены представители регионального отделения партии «Единая Россия», краевой администрации, депутаты Думы Уссурийского городского округа, руководители многих крупных предприятий округа. Особый интерес к турниру проявила секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила ТАЛАБАЕВА, завершившая посещением Уссурийска рабочую поездку по краю. Она посмотрела часть игр отборочного турнира, а на церемонии награждения выразила особую признательность тренерам команд, наградив их дипломами. Поздравляя игроков, Людмила Заумовна рассказала, что любит этот вид спорта, старается следить за достижениями приморских хоккеистов и видит в ребятах мужественных и перспективных спортсменов. В ответ на поздравления юные хоккеисты вручили ей именную хоккейную майку с символическим номером 1.

Председатель Думы Уссурийского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай РУДЬ отметил большую поддержку юных спортсменов со стороны самых преданных болельщиков – родителей - и наградил дипломами Думы наиболее активных членов родительских комитетов команд.

В церемонии награждения участвовали директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, а также ветеран боевых действий на Кавказе, руководитель рабочей группы партийного проекта Единой России «Историческая Память» Павел ГЕТМАН, которые сказали юным спортсменам и их наставникам много хороших добрых слов и признали, что у приморского хоккея есть большое будущее, потенциал которого проявился на этом турнире.

Но, пожалуй, самым неожиданным и приятным сюрпризом для участников турнира стало присутствие на турнире игрока ХК «Адмирал» Игоря БОРТНИКОВА. (Из-за травмы он не мог участвовать в матче с минским «Динамо», но специально приехал в Уссурийск с тем, чтобы приветствовать подрастающую смену). Для мальчишек было большой честью получать заслуженные медали из его рук. Он специально задержался после завершения официальной церемонии, чтобы пообщаться с ребятами, каждый мог сфотографироваться с хоккеистом и взять его автограф. К слову, об «Адмирале» команде-победителю будут теперь напоминать и «адмиральские» шарфы, врученные Жаном Кузнецовым.

Команды, занявшие первые три места, были награждены специальными кубками, а лучшие игроки - бомбардир, нападающий, защитник и вратарь – памятными плакетками. Были и другие призы, в т.ч. учрежденные компанией «Никольск» и другими предприятиями–партнерами по пищевому производству. Кроме того, все команды-участницы турнира получили большие вкусные торты и мороженое.

Победителем краевого детского турнира по хоккею стала команда «Приморье-2002». Но, по большому счету, в выигрыше оказались все участники состязаний. Помимо призов и подарков у них появился едва ли не главный стимул - вера в то, что их старания и упорство в достижении новых спортивных целей не останутся незамеченными. С такой поддержкой юным хоккеистам по плечу любые турниры.

Организаторы турнира благодарят за участие в его подготовке и проведении Департамент физической культуры и спорта Приморского края, руководство хоккейного клуба «Адмирал», а также Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурйского городского округа.

Юрий РОГОВ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.