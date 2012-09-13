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Пластунцы восстанавливают спортивно-культурный комплекс
ПРИМОРЬЕ, 13 сентября, ZRPRESS. В п. Пластун начались работы по восстановлению спортивно-культурного комплекса. Некогда этот недострой, готовый на 96%, бросили власти поселка в 90-е годы.
Как сообщила председатель правления Благотворительного фонда развития Северного Приморья Людмила РЖЕВСКАЯ, общественность поселка не раз предпринимала шаги для достройки здания, писали письма, обращения. В 2008 г. директор Благотворительного фонда развития Северного Приморья Ольга ТРЕМАСОВА направила письмо о судьбе недостроя на сайт президента страны. И через месяц по поручению губернатора в Пластун прибыла тогдашний начальник управления по физкультуре и спорту Наталья ХВОРОСТЯНАЯ. Она осмотрела здание, поговорила с руководителями поселения, директорами школ. Затем была встреча губернатора Сергея ДАРЬКИНА с бывшим главой района Сергеем КУРЧИНСКИМ, который заверил губернатора в значимости проблемы и готовности войти в краевую целевую программу.
Но в райбюджете не было средств на составление соответствующей проектно-сметной документации, а без нее войти в краевую программу с недостроем было нельзя. И Благотворительный фонд развития Северного Приморья объявил акцию по сбору пожертвований от жителей Пластуна. Откликнулись многие предприниматели, ОАО «Тернейлес» перевело на счет фонда 100 тыс. руб. С миру по нитке собрали 421 тыс. руб. А 400 тыс. руб. выделила райадминистрация. Это был прецедент: пластунцы первыми в России собрали деньги на достройку спортивно-культурного комплекса.
С января 2012 г. доля необходимого софинансирования проекта со стороны местного бюджета была увеличена с 10 до 30%. Но новый глава района Владимир ИЗГОРОДИН нашел средства, сократив расходы на другие программы. В итоге в 2012 г. на восстановление спорткомплекса из краевого и районного бюджета выделено 28 млн руб. , чуть больше будет выделено в следующем году. В эксплуатацию объект сдадут в декабре 2013 г.
Подрядчиком строительства стало ООО «Дальинвестстройгрупп» из г. Артема. Именно это предприятие выиграло конкурс. Субподрядчик – ОАО «Строитель». До сих пор в п. Пластун с 6-тысячным населением нет ни собственного спорткомплекса, ни Дома культуры. А в восстанавливаемом здании будет не только спортзал, но и киноконцертный зал.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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