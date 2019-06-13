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Прогноз на возвращение "Луча" в РПЛ от экспертов Favoritnr1

13 Июня 2019, 14:20 | Приморье

Шансы «Луча» на возвращение в Премьер-лигу

С момента последнего визита «Луча» в элитный дивизион российского футбола прошло 11 лет. За это время дальневосточники сменили 12 наставников, однако никому из них не удалось добиться главной цели – возвращения в РПЛ. Проект Favoritnr1 оценивает шансы «Луча» в новом сезоне как претендентов на долгожданное повышение в классе.

Итоги РПЛ-2018/19

Перед началом прошлого сезона аналитики не включали «Луч» в список основных кандидатов на повышение в классе. В отличие от фаворитов ФНЛ-2018/19 приморцы провели слабую трансферную кампанию, а с имеющимися в наличии игроками «Луч» четвертый год кряду не мог занять место в топ-10. «Тигры» слабо стартовали в сезоне 2018/19, одержав всего две победы в 12 турах, а дебютной выездной «виктории» пришлось ждать до середины ноября. Однако позже «Луч» прибавил как по атакующей, так и по оборонительной статистик – улучшение результатов не заставило себя долго ждать. Начиная с 12-го тура и до конца осенней части сезона (13 матчей) команда из Владивостока не проигрывала. Как результат, «Луч» вернулся в борьбу за выход в РПЛ. Однако весенняя часть сезона была провалена: из 14 матчей дальневосточники победили только в двух и в итоге финишировали на 13-м месте.

Сильные и слабые стороны

Атака – слабое место «Луча»: меньше команды из Владивостока (29 голов) забила только «Сибирь», а в 17 матчах сезона «тигры» так и не сумели поразить ворота соперника. Звание лучшего снайпера разделили 3 игрока, каждый из которых забил по 4 гола – Иван Хлебородов, Андрей Павелко и новичок клуба Илья Визнович. В то же время к обороне приморцев вопросов нет: за весь сезон «Луч» пропустил 28 голов (меньше – только «Томь»). Также защитники «Луча» показали лучший результат в лиге по количеству «клиншитов» – в половине матчей команда не пропускала.

Прогноз на итоги ФНЛ-2019/20

За последний год «Луч» серьезно прибавил по оборонительным показателям и при сохранении ключевых игроков должен перенести результаты на следующий сезон. Однако без усиления атакующей линии максимум, на который могут рассчитывать приморцы – место в первой десятке. «Луч» в текущем рейтинге российских букмекеров — самая закрытая команда ФНЛ (средний тотал голов – 1,5 за игру). В случае, если «Луч» будет активен на трансферном рынке и приобретет 2-3 качественных атакующих игроков, «тигры» смогут претендовать на долгожданное повышение в классе.

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Теги: Луч  favoritnr1  премьер-лига 



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