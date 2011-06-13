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Приморские яхтсмены заняли призовые места в регате Korea Cup-2011
В Поханге (Корея) завершились соревнования Korea Cup International Yacht Race 2011, в которых приняли участие яхтсмены из Приморья. Как и в прошлом году, приморские экипажи оказались на верхних строчках в таблице результатов.
Регата проходила с 31 мая по 7 июня, напомним, что в «Кубке Кореи-2011» приняли участие экипажи более чем из 10 стран и 13 яхт из Приморского края: «Надежда» (капитан Виктор Рубан), «Каррера» (капитан Сергей Беляев), «Джамбо» (капитан Сергей Чудов), «Странник» (капитан Геннадий Чечурин), «Машина Времени» (капитан Михаил Ермаков), «Веста» (капитан Валерий Батыгин), «First» (капитан Александр Папруга), «Таласса» (капитан Борис Никитин), «Тибурон» (капитан Олег Красноперов), «Фортуна» (капитан Валерий Диченко), «Десижн» (капитан Николай Чубенко), «Юминоко» (капитан Анна Шуева), «Gust» (капитан Евгений Картавцев).
Регата состояла из 4-х гонок – двух коротких и двух длинных – 125 и 155 морских миль. По словам яхтсменов самой сложной и выматывающей гонкой была вторая длинная гонка. На ее прохождение было отведено 29 часов.
Всю гонку ветер «гулял» от слабого к сильному. По прогнозу яхты должны были появиться на горизонте залива Поханг – недалеко от финишной линии уже утром 6 июня. Но это удалось лишь нескольким яхтам, ветер внес в планы гонщиков свои корректировки. Он был настолько слабым, что финишную прямую до момента окончательного закрытия финиша в 15.00 по корейскому времени смогли пересечь всего четыре яхты: Sexy Busan (Корея), Diva (Корея-Канада), Тибурон (Приморский край), Гаст (Приморский край)
Яхта «Машина Времени» опоздала всего на несколько минут. Яхте «Фортуна» тоже не хватило совсем немного времени. Но финиш уже был закрыт и результат не засчитан. По словам капитана яхты «Машина Времени» Михаила Ермакова, до финиша оставалось буквально 100 метров, но время истекло. По иронии судьбы сразу же после закрытия финиша подул свежий ветер. Если бы не эти решающие минуты результаты бы выглядели совсем по-другому.
Награждение победителей проходило в отеле «Пилос», на торжественной церемонии присутствовали представители местной власти. Президент парусной федерации Азии господин Ли дал высокую оценку регате – ее организации, дистанции и уровню подготовки команд.
Наши яхтсмены заняли в этой регате все призовые места.
В ORC-class первое место заняла приморская яхта «Тибурон» (капитан Олег Красноперов). Два вторых места разделили приморская яхта«Gust» (капитан Евгений Картавцев) и яхта из Кореи Sexy Busan. На четвертом месте «Фест» (капитан Александр Папруга) на пятом – «Машина Времени» (капитан Михаил Ермаков).
В Open-class на первом месте яхта Diva (Корея-Канада), на втором – «Странник» (капитан Геннадий Чечурин), на третьем – яхта «Таласса» (капитан Борис Никитин), четвертое место заняла яхта «Десижн» (капитан Николай Чубенко).
Приморские экипажи принимают участие в регате «Кубок Кореи» уже четыре года. И все это время наши яхтсмены побеждают в этих соревнованиях. По словам Евгения Хромченко, члена международного жюри «Кубок Кореи-2011» такие результаты можно объяснить опытом и выдержкой наших спортсменов.
Как сообщил Евгений Хромченко: «Приморские яхтсмены привыкли к большим дистанциям, и тем непредсказуемым условиям, которые встречаются во время длительных переходов. Так что, наши ребята настоящие «морские волки». Это, конечно, помогает выигрывать длинные гонки».
"ЗР" поздравляет наших яхтсменов с победой!
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