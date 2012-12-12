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Приморская лыжня готова
12 Декабря 2012, 01:00 | Приморье
Выпавший в Арсеньеве снег порадовал любителей зимних видов спорта.
База «Бодрость» начала работу 8 декабря. В распоряжении лыжников женская и мужская трассы на 3 и 5 км. Иногородним отдыхающим услуги предлагает гостиница. На базе «Салют» пока готовятся к сезону лыжные трассы. Каток на «Востоке» начал работу. К новогодним праздникам и каникулам в городе будет залит еще один каток - на запасном поле спорткомплекса «Юность».
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Автор: Татьяна Курочкина
Теги: туризм
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