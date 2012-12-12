Приморская лыжня готова

Выпавший в Арсеньеве снег порадовал любителей зимних видов спорта.

База «Бодрость» начала работу 8 декабря. В распоряжении лыжников женская и мужская трассы на 3 и 5 км. Иногородним отдыхающим услуги предлагает гостиница. На базе «Салют» пока готовятся к сезону лыжные трассы. Каток на «Востоке» начал работу. К новогодним праздникам и каникулам в городе будет залит еще один каток - на запасном поле спорткомплекса «Юность».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».