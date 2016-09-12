Спортсменки из Приморья стали двукратными чемпионками мира в гребле на лодках "Дракон"

На гребном канале Крылатское завершился Чемпионат мира по гребле на лодках дракон. Международная регата проходила в Москве с 8 по 11 сентября. В соревнованиях принимали участие представители 19 стран – России, Армении, Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Гонконга, Венгрии, Индии, Италии, Японии, Молдовы, Филиппин, Польшы, Швеции, Таиланда, Украины, США. Российская столица впервые принимала чемпионат мира в этом виде гребли, набирающем все большую популярность. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со сылкой на Департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Состязания проходили в классах Д10 и Д20 на дистанциях 200, 500 и 2000 м среди женских, мужских и смешанных экипажей.

В составе сборной России в Чемпионате мира выступали десять приморских спортсменок, которые завоевали это право на российском чемпионате. Спортсменки из Приморья достойно представили свой регион в женской двадцатке на дистанциях 200 и 2000 метров, став двукратными чемпионками мира.

Приморские чемпионки тренируются под руководством тренеров Олега Петровского и Андрея Слотина.

Как сообщил наставник спортсменок Олег Петровский, накал борьбы был невероятный, на чемпионат мира приехали сильнейшие команды.

- Фаворитами, помимо российских спортсменов, ожидаемо были гребцы Украины, Филиппин, Таиланда, Гонконга, Венгрии, Германии. Наши девушки полностью выполнили поставленную задачу и завершили соревнования в ранге двукратных чемпионок мира, - подчеркнул Олег Петровский.

Стоит отметить, что для женской сборной Приморья это уже второй чемпионат мира, который завершился золотыми медалями. В 2014 году девушки отличились в Польше, завоевав в составе сборной России пять золотых наград, кроме того, приморский экипаж взял «бронзу» на двухкилометровой дистанции в десятиместном «драконе».

Напомним, что родоначальником гребли на «драконах» в России является Приморский край. Именно гребцы клуба «Тигры Владивостока» начали развивать этот вид спорта первыми в стране в более 15 лет назад. В Приморье ежегодно проходят массовые соревнования по гребле на «драконах», в которых принимают участие сотни спортсменов, а международная гребная регата «Кубок губернатора Приморского края» стала известна далеко за пределами России. Приморские гребцы многократно становились победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Азии.