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Буре и Фетисов сыграют в матче НХЛ в Приморье
Звезды отечественного и мирового хоккея сыграют в матче-открытии VI сезона Ночной хоккейной лиги в Приморье. Мероприятие пройдет 2 сентября в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» в рамках второго Восточного экономического форума.
По информации департамента физкультуры и спорта, в уникальном матче примут участие легендарные хоккеисты – заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира.
«На лед выйдут такие прославленные хоккеисты, как вратарь Владимир Мышкин, защитники Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Владимир Лутченко, Илья Бякин. А также нападающие Павел Буре, Александр Могильный, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Александр Кожевников, Александр Якушев, Игорь Бахмутов и другие», – сообщили в ведомстве.
Матч пройдет 2 сентября на «Фетисов Арене», начало в 19.30.
Напомним, второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября на острове Русский под девизом «Открывая Дальний Восток». ВЭФ был учрежден Указом Президента России Владимира Путина. Это второй «президентский форум» после Петербургского международного экономического форума.
В Приморском крае ведется активная подготовка к приему на своей территории Восточного экономического форума. Сформированы и действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение ВЭФ, четыре из них возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.
Отметим, в прошлом году 4 сентября в Приморье прошла Международная матчевая встреча «Битва чемпионов 8». Одно из главных мировых событий года в области боевых искусств и спортивных единоборств являлось частью культурной программы первого Восточного экономического форума. Тогда сборная России со счетом 7:1 разгромила сборную мира.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Тасс.
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