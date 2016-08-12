Буре и Фетисов сыграют в матче НХЛ в Приморье

Звезды отечественного и мирового хоккея сыграют в матче-открытии VI сезона Ночной хоккейной лиги в Приморье. Мероприятие пройдет 2 сентября в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» в рамках второго Восточного экономического форума.

По информации департамента физкультуры и спорта, в уникальном матче примут участие легендарные хоккеисты – заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира.

«На лед выйдут такие прославленные хоккеисты, как вратарь Владимир Мышкин, защитники Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Владимир Лутченко, Илья Бякин. А также нападающие Павел Буре, Александр Могильный, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Александр Кожевников, Александр Якушев, Игорь Бахмутов и другие», – сообщили в ведомстве.

Матч пройдет 2 сентября на «Фетисов Арене», начало в 19.30.

Напомним, второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября на острове Русский под девизом «Открывая Дальний Восток». ВЭФ был учрежден Указом Президента России Владимира Путина. Это второй «президентский форум» после Петербургского международного экономического форума.

В Приморском крае ведется активная подготовка к приему на своей территории Восточного экономического форума. Сформированы и действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение ВЭФ, четыре из них возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.

Отметим, в прошлом году 4 сентября в Приморье прошла Международная матчевая встреча «Битва чемпионов 8». Одно из главных мировых событий года в области боевых искусств и спортивных единоборств являлось частью культурной программы первого Восточного экономического форума. Тогда сборная России со счетом 7:1 разгромила сборную мира.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Тасс.