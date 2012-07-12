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МНЕНИЕ. Алексей КОЛЕСНИКОВ, начальник управления по физкультуре и спорту Приморья: Отдаленные регионы не в приоритете

12 Июля 2012, 18:26 | Приморье

Алексей КОЛЕСНИКОВ, начальник управления по физкультуре и спорту Приморья:

– Существующий порядок взаимодействия государственного заказчика ФЦП, дирекции ФЦП и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации сводится к приему и рассмотрению заявок на включение объектов в ФЦП, приему ежеквартальных отчетов об использовании средств субсидий, а также контролю над своевременным вводом объектов в эксплуатацию.

Нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию, даже по объективным причинам, является весомым аргументом для отказа в выделении средств федерального бюджета при рассмотрении очередных заявок от субъектов РФ на включение их объектов в перечень мероприятий ФЦП.

Следует особо отметить, что при принятии решения Министерством спорта и туризма России о включении объектов в данный перечень совершенно не учитывается показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями. Так, в соответствии с отчетами Минспорттуризма о реализации ФЦП по федеральным округам за период с 2006 по 2011 годы наибольший объем средств федерального бюджета выделялся Приволжскому, Центральному и Южному федеральным округам, где обеспеченность населения спортсооружениями гораздо выше, чем в других субъектах России. Вместе с тем Дальневосточному федеральному округу, где этот показатель самый низкий по стране, выделен самый низкий объем средств.

К примеру, из 18 направленных администрацией Приморского края за период с 2006 по 2012 годы заявок на включение объектов в перечень мероприятий ФЦП финансированием были обеспечены только 4 объекта. А из 12 заявок на поставку покрытий для футбольных полей в рамках федеральной подпрограммы «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 гг.» финансированием обеспечены только 2 футбольных поля.

На наш взгляд, приоритет в создании спортивной инфраструктуры следует отдавать отдаленным регионам России – это явится не только фактором роста спортивного мастерства, но и улучшением демографической ситуации в этих регионах в целом.

«Дальневосточный капитал».

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