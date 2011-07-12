Участники экстремального силового шоу «Богатыри Сибири» впервые выступили в Приморье

Турне по Приморскому краю команда титулованных атлетов, обладателей мировых рекордов начала с выступления в находкинском детском оздоровительном лагере.

Участники экстремального силового шоу «Богатыри Сибири» приехали в Находку по приглашению главы города Олега КОЛЯДИНА. В составе команды вице-чемпион мира по силовому экстриму Александр МАНЦЕРОВ, финалист фестиваля «Арнольд классик» Михаил ШИВЛЯКОВ и обладатель Кубка Сталинграда по силовому экстриму Юрий КОЛМАКОВ.

Как рассказал руководитель и тренер «богатырей» Василий ГРИЩЕНКО, тяжелоатлеты проехали со своей программой по многим городам России, но в Приморье еще не были. Дебютное выступление спортсменов состоялось в летнем оздоровительном лагере «Бухта Отрада», в Находке.

Сотни отдыхающих в лагере ребят с восторгом следили за тем, как разрываются надуваемые атлетами резиновые грелки, как почти без усилий они скручивают в трубочку сковородки. Богатыри разрывали пополам справочники толщиной около 2000 страниц, сгибали толстые прутья арматуры, сплетали их в узел. Самые смелые школьники даже смогли поучаствовать в невероятных трюках.

Этим же вечером сибирские богатыри дали еще одно выступление в концертно-развлекательном комплексе «Даймонд», а затем отправились во Владивосток, где приняли участие в командном турнире Pacific Strong team.

Добавим, что Находка уже не первый раз становится площадкой для показательных выступлений самых сильных людей страны. В 2010 году с мастер-классом город посетил Михаил КОКЛЯЕВ, главный тренер сборной России по силовому экстриму, шестикратный чемпион России по тяжелой атлетике, серебряный призер турнира «Арнольд Классик». Годом ранее Находка принимала первый официальный чемпионат Приморского края по силовому многоборью.