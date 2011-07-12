На всех парусах

Международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» за «Кубок губернатора» прошли во Владивостоке в минувшие выходные. По словам президента приморской федерации гребли Жана КУЗНЕЦОВА, в соревнованиях приняли участие около 600 человек. Помимо профессиональных были предусмотрены заезды для студенческих и корпоративных команд.

О развитии парусного и других видов морского спорта во Владивостоке свидетельствует как постоянное пополнение рядов воспитанников детско-юношеской парусной школы (ДЮПШ) «Семь футов», так и появление новой парусной школы. По словам президента Приморской федерации парусного спорта Михаила ЕРМАКОВА, «на базе Морского государственного университета в яхт-клубе «Пасифик» под патронажем «Восточной верфи» организуется детская секция. Уже началось воспитание детей и построено порядка 20 «оптимистов». Однако «при возрастании количества желающих заниматься парусным спортом, особенно в летний сезон», а также невозможности для жителей отдаленных районов города обучаться в парусной школе, возникает необходимость организации подобных школ в других районах города. Так считает специалист по связям с общественностью яхт-клуба «Семь футов» Светлана ПАРХОМЧУК.

- Я веду переговоры с Русланом КОНДРАТОВЫМ. Он все-таки закончит строить яхт-клуб на Змеинке. Я надеюсь, что и там возникнет секция, - говорит Михаил Ермаков. - Есть перспективы также на Второй Речке. Там наш ветеран парусного спорта Владимир РОГОВЕЦ об этом хлопочет. Когда город отвоюет Северный Вал в Семеновском Ковше, которым сейчас, есть основания считать, пользуются незаконно, я думаю, что и там мы создадим детскую секцию.

Безусловно, хотелось бы, чтобы планы Михаила Ермакова, организовавшего самый крупный на Дальнем Востоке России яхт-клуб «Семь футов», в котором занимается около 380 человек, из которых 80 обучается в ДЮПШ, осуществились. Как объяснил тренер ДЮПШ Константин ПИРОЖКОВ, «в детскую школу на бесплатной основе принимаются дети с 8 лет, с которыми мы работаем до 21 года. После этого, если ребенок готов, он продолжает заниматься в школе высшего спортивного мастерства». В ДЮПШ ежедневно с 9 до 6 часов работают пять тренеров. При этом, как отметил Константин Борисович, «в учебное время мы занимаемся 4 раза в неделю, а летом - 5, а суббота и воскресенье - гоночные дни все лето». Тренер отметил, что «спорт, возможно, помогает детям учиться, потому что, как правило, дети которые находятся в сборной команде, то есть часто уезжают, в школе все-таки учатся отлично».

Подобное мнение о парусном спорте сложилось и у ученика Пирожкова, 15-летнего Максима ПОВИЛИЧЕНКО, который занимается в школе на протяжении шести лет и на счету которого около 15 побед. «Тренировки в спортивном зале в зимний период и на воде в летний период очень выматывают, но развивают выносливость», - говорит он. Максим поделился мечтой поехать на международные соревнования, чемпионат мира, например, и занять там лучшие места.

О другой, технической стороне рассказала член призидиума Приморской федерации парусного спорта Татьяна ЕРМАКОВА, яхты яхт-клуба «Семь футов» проходят техкомиссию перед началом навигации; более того, на соревнованиях есть еще мерительный комитет, который проверяет, чтобы все оборудование соответствовало определенным правилам, чтобы ни у кого не было преимуществ, например, из-за паруса больших размеров. Фактически, самый большой флот в России - польские яхты. Они старенькие, их поддерживают, проверяют техническое состояние, делают плановые ремонты. Паруса яхт приходится менять в зависимости от того, сколько яхта ходит.

Татьяна Ермакова отметила, что яхт-клуб существует на небольшие деньги, которые поступают из бюджета на целевые расходы и на некоторые соревнования. Частично детские команды оплачиваются из краевого бюджета, однако этих сумм не хватает, и остается рассчитывать на частные пожертвования.

Очевидно, что для плодотворного функционирования парусного клуба требуется серьезная финансовая поддержка. У клуба поистине грандиозные планы. С 11 июля началось проведение регаты «Кубок «Семь футов», в которой, по словам Константина Пирожкова, будут участвовать около 500-600 человек. Мастерство спортсменов будут оценивать, по предварительным данным, шесть международных и 12 российских судей. Более того, спортсмены уже проводят подготовку к Олимпийским играм в Англии в 2012 году. Как отметил Михаил Ермаков, «отбор спортсменов будет происходить на комплексном чемпионате мира в декабре в Перте».

Остается надеяться, что рано или поздно на этих регатах появятся воспитанники Михаила Ермакова, славя спортсменов и город-порт Владивосток.