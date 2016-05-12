Расширяя спортивные горизонты

В преддверии Дня Победы Уссурийск объединил спортсменов-борцов из Приморья и КНР

Для участия в третьем краевом фестивале борьбы «Мы вместе» собрались спортсмены со всего Приморья. Побороться за призовые места наравне с русскими ребятами приехали воспитанники первой школы самбо в Китае. Инициатором проведения соревнований выступил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В поединках фестиваля, посвященного памяти сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Приморья, погибших при исполнении служебного долга, встретились спортсмены из Уссурийска, поселка городского типа Краскино, Артема, Октябрьского района и КНР. За звание сильнейших участники соревнования состязались в таких видах спорта, как тхэквондо ВТФ, грэпплинг, армейский рукопашный бой и самбо.

Организаторами мероприятия выступили фонд Приморского края по развитию физической культуры, спорта и социальных инициатив граждан «Мы вместе» при поддержке и содействии Управления МВД России по Приморскому краю, а также Фонд «СУЭК - регионам», деятельность которого направлена на поддержку спортсменов из отдаленных районов страны, а также пропаганду здорового образа жизни среди населения.

- Фестиваль проходит ежегодно на протяжении трех лет. В этом году проведение соревнований было приурочено к 71-й годовщине Дня Победы. Подобные мероприятия позволяют укрепить связи между спортивными федерациями края, пропагандировать здоровый образ жизни и прививать патриотизм, поскольку соревнования посвящены погибшим при исполнении сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур края. В этом году нас порадовали своими выступлениями ребята из Китая. Они являются воспитанниками первой в КНР школы самбо. Это означает, что наши старания идут не только на развитие спорта в крае, но и за рубежом. А это не может не радовать, - отметил Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, что 11 июля 2014 года в китайском городе Суйфэньхэ состоялось открытие Федерации борьбы самбо и первого в Китае спортивного зала борьбы самбо. В декабре 2014 года вторая школа самбо начала свою работу в городе Дунине. А 15 мая 2015 года третья школа борьбы самбо открылась в городе Хуньчуне.





Инициатором развития самбо в Китае стал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан при поддержке Международной федерации самбо. Воспитанники занимаются под руководством тренера команды «Самбо 70» в Суйфэньхэ, мастера спорта СССР по самбо Александра ГОРШКОВА. В городе Хуньчуне тренерскую деятельность ведет Денис МЯКИШЕВ, мастер спорта по самбо.

По итогам соревнований призовые места по тхэквондо ВТФ в командном зачете заняли спортсмены МБОУ СОШ № 32, гимназии №133, команды ДОРА и сборная Октябрьского района. В грэпплинге все призовые места достались уссурийцам. По направлению «армейский рукопашный бой» победителями в разных весовых категориях стали Андрей ШТОПЕЛЬ, Николай НОВОСЕЛОВ, Алексей ГЛЫЗИН, Максим МЕЛЬНИКОВ. Вторые места закрепились за Артемом КИМОМ, Валерием КИМОМ, Вадимом МАКОВСКИМ, Алексеем АФОНИНЫМ.

В самбо лучшей оказалась команда из Уссурийска. Вторыми стали спортсмены из Краскино, а самбисты из Артема и КНР поделили третью ступень пьедестала.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.