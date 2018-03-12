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Во Владивостоке стартует полуфинал соревнований "Будущее зависит от тебя"

12 Марта 2018, 14:47 | Приморье

13 марта во Владивостоке стартует полуфинал ХIV открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», который проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза.

Ребята из детских домов Дальнего Востока и Восточной Сибири будут сражаться за право выйти в финал чемпионата, который по традиции состоится в Сочи c 24 по 29 апреля мая 2018 г. Победителям финальных игр достанется главный приз – поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал», которая в этом году будет организована в юбилейный 10-й раз.

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2009 года. В этом году в отборочных матчах сразилось 77 команд – более 600 детей из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия). 13-15 марта на поле спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) лучшие из них разыграют главный приз – путевку на финальные игры в г. Сочи.

В целом же за 12 лет турнир охватил более 34 000 ребят, которые смогли не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни и найти друзей, но и открыть для себя уникальные возможности в жизни. За три года более 470 мальчиков и девочек обрели новых родителей благодаря видеоанкетам, созданным вместе с фондом «Измени одну жизнь».

Наступивший год станет знаковым для турнира «МегаФона»: в мае в Москве впервые пройдет Чемпионат мира по футболу «Будущее зависит от тебя» среди детей-сирот из 22 государств, организованный при поддержке международных благотворительных организаций Save the Children и Street Child United. Россию на этом турнире будут представлять две команды –чемпионы всероссийского этапа 2017 года – команда «ГАЛАКТИКА» из Смоленской области и сборная девушек из города Зубцов Тверской области, выигравшая федеральный отборочный турнир в декабре прошлого года. В его матчах также принимала участие сборная воспитанниц Центров содействия семейному устройству Приморья, которая представляла Дальний Восток и Восточную Сибирь. Команда, в которую вошли девушки из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска и Кавалерово, достойно представила на турнире наш регион, завоевав «бронзу».

Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков отмечает: «Уже 13 лет мы проводим соревнования «Будущее зависит от тебя», чтобы дать ребятам, оставшимся без попечения родителей или поддержки взрослых, шанс на успех и реализацию не только в спорте, но и в жизни. В год проведения Чемпионата мира FIFA в нашей стране к футболу будет приковано внимание миллионов россиян. Мы очень рады, что благодаря участию в Соревнованиях тысячи мальчишек и девчонок по всей стране смогут стать частью этого большого спортивного праздника и открыть для себя новые горизонты. Желаю каждой команде проявить себя по максимуму и показать соперникам достойную игру!».

Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3.500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем Соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, более 470 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

Группы в социальных сетях: FB, ВК, Instagram

#БЗТ #БудущееЗависитОтТебя #Iamyfuture

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: спорт  футбол  будущее зависит от тебя  благотворительность 



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