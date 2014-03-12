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Вячеслав Фетисов: "Достижение "Адмирала" можно вносить в книгу рекордов Гинесса"
Итоги первого сезона хоккейного клуба «Адмирал» подвел сенатор от Приморского края в Совете Федерации и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.
«Мы ставили непростую задачу перед командой: выйти в плей-офф в первый год существования. При этом клуб был создан с нуля за 2 месяца! Это может быть новым рекордом книги Гинесса. Хочу поздравить и поблагодарить ребят за то, что они решили задачу, в которую мало кто верил», - отметил он.
Вячеслав Фетисов добавил, что добиться такого результата помогли и приморские болельщики.
«Мы могли предполагать, что у нас будет такая поддержка, но получилась уникальная история, когда буквально с первой игры стадион сопереживает и поддерживает ребят. Поэтому «Адмирал» показал такой хороший домашний результат», - сказал приморский сенатор.
«Я объехал весь край и могу сказать, что хоккей здесь любят давно. Люди еще 30 лет назад смотрели ночами наши игры, до сих пор играют на открытых площадках, приводят своих детей и внуков на лед. Поэтому не просто так команда сразу стала самым популярным брендом региона. Все, что мы хотели и желали сделать, оно упало на благодатную землю», - добавил Вячеслав Фетисов.
Кроме того, прославленный спортсмен заявил, что уже прорабатывается вопрос выхода приморских игроков на лед КХЛ. Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в регионе будут развивать зимние виды спорта.
«Необходимо строить крытые ледовые дворцы здесь и губернаторская программа предусматривает в каждом муниципальном образовании построить такую площадку, чтобы мальчишки могли играть. Другая задача с помощью «Адмирала» дать им шанс стать игроками национальной команды», - отмечает сенатор.
Говоря о следующем сезоне, Вячеслав Фетисов заметил, что главной задачей менеджмента клуба «Адмирал» будет удержать лидеров.
«Ситуация в нашем хоккее такова, что чем лучше результат команд, тем больше предложений у игроков, которые отличились. В то же время, поддержка людей, которые здесь живут, губернатора, который все делал, чтобы команда чувствовала себя комфортно, позволяют рассчитывать на успешное выступление «Адмирала» и в новом сезоне», - добавил прославленный хоккеист.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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