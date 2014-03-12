Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Приморская тяжелоатлетка взяла "золото" на Первенстве России
12 Марта 2014, 13:28 | Приморье
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, соревнования проходили в Белгородской области. В них приняли участие 93 спортсменки из 31 региона и 189 юношей из 41 региона Российской Федерации.
От Приморского края на соревнованиях выступали двое спортсменов. Наталья Спесивая заняла первое место в весовой категории 53 килограмм, Владислав Двойнишников занял шестое место в весовой категории 77 килограмм.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Теги: тяжелая атлетика
Новости тематики
- Красно-белая заявка
- "Адмирал" чистит коньки
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой
- Забрезжил "Луч" надежды
- Дальневосточный финал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" вновь состоится во Владивостоке!
- Во Владивостоке стартует полуфинал соревнований "Будущее зависит от тебя"
- Фетисов: профессиональный хоккейный клуб - это дорогое удовольствие
- Футбол начинается с тебя: Уссурийск становится ближе к Лондону
- Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки
Новости раздела
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
Loading...