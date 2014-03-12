Приморская тяжелоатлетка взяла "золото" на Первенстве России

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, соревнования проходили в Белгородской области. В них приняли участие 93 спортсменки из 31 региона и 189 юношей из 41 региона Российской Федерации.

От Приморского края на соревнованиях выступали двое спортсменов. Наталья Спесивая заняла первое место в весовой категории 53 килограмм, Владислав Двойнишников занял шестое место в весовой категории 77 килограмм.

ZRPRESS.RU, Владивосток.