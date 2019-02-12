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Юные спортсмены Приморья "голыми" отправились на соревнования "Дети Азии"
Отсутствие фирменной экипировки делает невозможным участие спортсменов из Приморья в официальных мероприятиях и параде закрытия I зимних Международных игр "Дети Азии"
Спортсмены из Приморского края, включенные в сборную Дальнего Востока I зимних Международных игр «Дети Азии», отправились на Сахалин на соревнования без фирменных костюмов, обязательных для всех участников.
Об этом сообщили родители юных спортсменов, которые с сожалением говорят о том, что по этой причине дети не могут принимать участие в различных официальных мероприятиях. Как оказалось, приморские дети - единственные из всех регионов, которым ответственные за подготовку и отправку спортсменов не обеспечили зимнюю экипировку.
Между тем отсутствие фирменной экипировки делает невозможным участие спортсменов из Приморья в параде закрытия. Также в случае успеха, на вручении медалей, наши спортсмены не смогут похвастаться своим внешним видом. Обидно и детям, которые понимают, что среди всех команд, кураторы которых нарядили своих спортсменов, приморцы отправились на соревнования в чем «мама собрала».
В департаменте физкультуры и спорта Приморского края ситуацию не комментируют. Хотя, предположительно, именно они должны были позаботиться о внешнем виде приморских детей. И кто-то позаботился, но так, что эта "забота" осталась во Владивостоке. Родители спортсменов говорят, что "одежда" для детей была приобретена, но надеть ее было невозможно. Это были "костюмы" 48 размера (вместо 40-го) с надписью «Адидас». «Мало того, что нам был предоставлен откровенный контрафакт с китайского рынка, он был не по размеру детям, и мы оставили этот позор во Владивостоке, чтобы потом предъявить их спортивным чиновникам. Кроме синих лыжных костюмов, нам выдали еще шапочки с непонятной эмблемой и мастерки 52-го размера. Эти вещи наши дети также не смогли носить», - подтвердили родители юных спортсменов.
Возможно, предъявление костюмов широкой общественности выльется еще в более сильный скандал, чем их отсутствие. Родители детей из команды по шорт-треку называют выданные костюмы дешевым китайских ширпотребом. Предоставленная экипировка не имеет и брендирования. Есть ли у костюмов сертификат качества и другие документы, которые должны быть при продаже детской одежды на территории России, неизвестно. Скорее всего, эти костюмы будут переданы спортивным чиновникам ДФО, чтобы они выяснили, кто из должностных лиц в Приморье постарался так одеть юных спортсменов столицы Дальневосточного региона.
Юрия РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Очуметь!!! Администрация Приморья, ау!!! Вы вообще очумели? Департамент образования, спорта? Вы для какой цели вообще там сидите?