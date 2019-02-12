Юные спортсмены Приморья "голыми" отправились на соревнования "Дети Азии"

Отсутствие фирменной экипировки делает невозможным участие спортсменов из Приморья в официальных мероприятиях и параде закрытия I зимних Международных игр "Дети Азии"

Спортсмены из Приморского края, включенные в сборную Дальнего Востока I зимних Международных игр «Дети Азии», отправились на Сахалин на соревнования без фирменных костюмов, обязательных для всех участников.

Об этом сообщили родители юных спортсменов, которые с сожалением говорят о том, что по этой причине дети не могут принимать участие в различных официальных мероприятиях. Как оказалось, приморские дети - единственные из всех регионов, которым ответственные за подготовку и отправку спортсменов не обеспечили зимнюю экипировку.



Между тем отсутствие фирменной экипировки делает невозможным участие спортсменов из Приморья в параде закрытия. Также в случае успеха, на вручении медалей, наши спортсмены не смогут похвастаться своим внешним видом. Обидно и детям, которые понимают, что среди всех команд, кураторы которых нарядили своих спортсменов, приморцы отправились на соревнования в чем «мама собрала».



В департаменте физкультуры и спорта Приморского края ситуацию не комментируют. Хотя, предположительно, именно они должны были позаботиться о внешнем виде приморских детей. И кто-то позаботился, но так, что эта "забота" осталась во Владивостоке. Родители спортсменов говорят, что "одежда" для детей была приобретена, но надеть ее было невозможно. Это были "костюмы" 48 размера (вместо 40-го) с надписью «Адидас». «Мало того, что нам был предоставлен откровенный контрафакт с китайского рынка, он был не по размеру детям, и мы оставили этот позор во Владивостоке, чтобы потом предъявить их спортивным чиновникам. Кроме синих лыжных костюмов, нам выдали еще шапочки с непонятной эмблемой и мастерки 52-го размера. Эти вещи наши дети также не смогли носить», - подтвердили родители юных спортсменов.



Возможно, предъявление костюмов широкой общественности выльется еще в более сильный скандал, чем их отсутствие. Родители детей из команды по шорт-треку называют выданные костюмы дешевым китайских ширпотребом. Предоставленная экипировка не имеет и брендирования. Есть ли у костюмов сертификат качества и другие документы, которые должны быть при продаже детской одежды на территории России, неизвестно. Скорее всего, эти костюмы будут переданы спортивным чиновникам ДФО, чтобы они выяснили, кто из должностных лиц в Приморье постарался так одеть юных спортсменов столицы Дальневосточного региона.





Вот так выглядит фирменная экипировка сборной Сибирского федерального округа. Фото с официального сайта Sakhalin2019.org

Досье "Золотого Рога" I зимние Международные игры "Дети Азии" - масштабное мероприятие, которое проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета. Спортивные соревнования будут проходить на Сахалине 10 дней. Участие в них принимают более тысячи спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Награды будут разыграны в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. «Дети Азии» продлятся до 17 февраля. В них будет разыгран 91 комплект наград по восьми спортивным дисциплинам. Церемония закрытия Игр состоится 16 февраля.

Юрия РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.