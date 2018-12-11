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Матч юных футболистов из Приморья с "Арсеналом" завершился дружеской ничьей

11 Декабря 2018, 12:42 | Приморье

Футбольная команда Уссурийского детского дома вернулась из Лондона

Футболисты из детских домов познакомились с Унаи Эмери и сыграли «двусторонку» с Петером Чехом на базе ФК «Арсенал».

Турнир между ребятами из Юношеской академии лондонского «Арсенал» и воспитанниками российских детских домов завершился дружеской ничьей. Серия товарищеских матчей прошла в Лондоне 7 декабря. Ребята из уссурийской команды «Содействие» (младшая группа) и красноярского «Тотема» (старшая группа) сыграли с юными английскими футболистами во время призовой поездки, которую выиграли на Всероссийском турнире по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

«МегаФон» организует поездки в Лондон для лучших команд турнира «Будущее зависит от тебя» уже 10-й год подряд благодаря поддержке российского мецената Алишера Усманова.

В этот раз поездка для победителей состоялась с 5 по 9 декабря, подарив незабываемые впечатления 16 игрокам команды «Содействие» из Центра содействия семейному устройству города Уссурийска (младшая возрастная группа) и команды «Тотем» Красноярского детского дома №1 (старшая возрастная группа).


 

 

 

 

 

 

 

Тренеры академии канониров обратили внимание на отличный технический арсенал юных футболистов из России уже на разогреве перед товарищеским матчем. По результатам разминки было решено перемешать россиян с англичанами и сыграть микро-турнир в международных составах. Играли азартно, с отдачей, не обращая внимание на языковой барьер.

Джош Хинксон, тренер академии Арсенала тепло отзывался о ребятах из России: «Я вижу, как парни получают удовольствие от игры. Они очень доброжелательны, стараются все понять, перенять опыт наших тренировок и даже быстро понимают английский. Языковой барьер уходит почти моментально, в этом прелесть футбола».

Во время поездки победители турнира также посетили тренировочную базу «Арсенала», посмотрели тренировку второго состава легендарного клуба, поиграли «двусторонку» с вратарём Петером Чехом, познакомились с главным тренером канониров Унаи Эмери, сделали десятки селфи с игроками основного состава Лораном Косельни, Начо Монреалем, Мохаммедом Эль-Ненни и щедрым Гранитом Джакой, который подарил одному из ребят свои перчатки. Парни также наблюдали, как на соседнем поле восстанавливается после травмы Месут Озил.

Вратарь ФК «Арсенал» Петер Чех после встречи с ребятами отметил: «Это прекрасная традиция, и мы гордимся, что продолжаем ее год от года. Я каждый раз прихожу к ребятам на тренировку и счастлив всех видеть. Встреча с ними – ответственный момент для меня, а для них – памятное событие в жизни. Клуб очень трепетно относится к таким вещам!».

В субботу 8 декабря во время матча на стадионе Emirates, за которым напряженно и с волнением следили ребята, «Арсенал» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» со счетом 1:0.

Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За тринадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 4 900 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 505 из них уже обрели новую семью. Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/ Группы в социальных сетях: FB, ВК, Instagram #БЗТ #БудущееЗависитОтТебя #Iamyfuture

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: арсенал  будущее зависит от тебя  Мегафон 



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