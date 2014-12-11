"Спортивный класс" стартовал в Приморье

В Приморье стартовала акция «Спортивный класс». Спортсмены, выступающие за регион на высшем уровне, посетят школы в районах края и поделятся секретами своего мастерства. Первым участником акции стал волейбольный клуб «Приморочка», чьи игроки дали мастер-класс для школьников в Находке.

Акция проводится по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского, который считает, что профессиональные команды края значительно стимулируют интерес к спорту у жителей.

«Приморье - спортивный регион. Жители края любят спорт и хотят им заниматься. А профессиональный спорт является, прежде всего, “локомотивом для привлечения детей в массовый», - считает губернатор.

Свой визит в находкинскую школу «Лидер-2» волейболистки «Приморочки» начали с разминки. После нее игроки вместе со школьниками провели веселую эстафету. Главным событием мастер-класса стала двусторонняя игра в волейбол. В ней вместе с игроками «Приморочки» приняли участие школьники. Завершился визит волейболисток общей фотографией на память и раздачей автографов.

Как рассказал учитель физкультуры школы «Лидер-2» Андрей Богданов, его ученики серьезно увлекаются волейболом, поэтому визит «Приморочки» стал для них настоящим праздником.

«Впечатления замечательные. Дети очень ждали “Приморочку”, чтобы почерпнуть что-то новое у настоящих мастеров. Правильно, что такие мастер-классы дают не только во Владивостоке, но и по другим городам. Наши дети и родители расскажут друзьям и знакомым об этом визите, что поможет привлечь новых детей в спортивные секции. Кроме того, теперь у этих учеников желание тренироваться повысится на двести процентов», - подчеркнул тренер.

По словам главного тренера волейбольного клуба «Приморочка» Артема Борисенко, за время мастер-класса они помогли школьникам поставить основные элементы волейбола.

«Главное, что дети увидели наших игроков не по телевизору. Увидели, кем можно стать при большом желании и стремлении играть в волейбол. Все детские соревнования отслеживаются тренерами, поэтому талантливых детей всегда заметят тренеры профессиональных команд», - отметил Артем Борисенко.

Как рассказала игрок волейбольного клуба «Приморочка» Оксана Чернышова, волейболистки всегда рады такому общению с детьми.

«Урок прошел весело и непринужденно. Порадовал уровень игры школьников – не все их подачи мы смогли принять. Для нас такие мастер-классы - возможность отвлечься от тяжелых тренировок, и передать наши знания детям. Особенно приятно, что нас тут давно ждали», - поделилась волейболистка.

Акция «Спортивный класс» будет проходить в течение всей зимы. Вслед за «Приморочкой» со школьниками в разных районах Приморского края пообщаются хоккеисты «Адмирала», приморские чемпионы мира по кудо, баскетболисты «Спартака-Приморье» и другие именитые спортсмены.

ZRPRESS.RU, Владивосток.