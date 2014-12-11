www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спортивный класс" стартовал в Приморье

11 Декабря 2014, 13:20 | Приморье

В Приморье стартовала акция «Спортивный класс». Спортсмены, выступающие за регион на высшем уровне, посетят школы в районах края и поделятся секретами своего мастерства. Первым участником акции стал волейбольный клуб «Приморочка», чьи игроки дали мастер-класс для школьников в Находке.

Акция проводится по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского, который считает, что профессиональные команды края значительно стимулируют интерес к спорту у жителей.

«Приморье - спортивный регион. Жители края любят спорт и хотят им заниматься. А профессиональный спорт является, прежде всего, “локомотивом для привлечения детей в массовый», - считает губернатор.

Свой визит в находкинскую школу «Лидер-2» волейболистки «Приморочки» начали с разминки. После нее игроки вместе со школьниками провели веселую эстафету. Главным событием мастер-класса стала двусторонняя игра в волейбол. В ней вместе с игроками «Приморочки» приняли участие школьники. Завершился визит волейболисток общей фотографией на память и раздачей автографов.

Как рассказал учитель физкультуры школы «Лидер-2» Андрей Богданов, его ученики серьезно увлекаются волейболом, поэтому визит «Приморочки» стал для них настоящим праздником.

«Впечатления замечательные. Дети очень ждали “Приморочку”, чтобы почерпнуть что-то новое у настоящих мастеров. Правильно, что такие мастер-классы дают не только во Владивостоке, но и по другим городам. Наши дети и родители расскажут друзьям и знакомым об этом визите, что поможет привлечь новых детей в спортивные секции. Кроме того, теперь у этих учеников желание тренироваться повысится на двести процентов», - подчеркнул тренер.

По словам главного тренера волейбольного клуба «Приморочка» Артема Борисенко, за время мастер-класса они помогли школьникам поставить основные элементы волейбола.

«Главное, что дети увидели наших игроков не по телевизору. Увидели, кем можно стать при большом желании и стремлении играть в волейбол. Все детские соревнования отслеживаются тренерами, поэтому талантливых детей всегда заметят тренеры профессиональных команд», - отметил Артем Борисенко.

Как рассказала игрок волейбольного клуба «Приморочка» Оксана Чернышова, волейболистки всегда рады такому общению с детьми.

«Урок прошел весело и непринужденно. Порадовал уровень игры школьников – не все их подачи мы смогли принять. Для нас такие мастер-классы - возможность отвлечься от тяжелых тренировок, и передать наши знания детям. Особенно приятно, что нас тут давно ждали», - поделилась волейболистка.

Акция «Спортивный класс» будет проходить в течение всей зимы. Вслед за «Приморочкой» со школьниками в разных районах Приморского края пообщаются хоккеисты «Адмирала», приморские чемпионы мира по кудо, баскетболисты «Спартака-Приморье» и другие именитые спортсмены.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  спорт  волейбол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru