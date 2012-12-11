www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Экс-тренеры "Спартака-Приморье" покинули ростовский "Атаман"

11 Декабря 2012, 16:37 | Приморье

Вслед за бывшим главным тренером "Спартака-Приморье" Борисом ЛИВАНОВЫМ без работы (надеемся, временно) остался и экс-капитан и тренер красно-белых Вадим ФИЛАТОВ.

Руководство выступающего в Суперлиге ростовского "Атамана" приняло решение расстаться с главным тренером Вадимом Филатовым, сделав ставку на местного специалиста Михаила КАРПЕНКО.

"Мы благодарны Вадиму Филатову за то, что вовремя подхватил знамя нашего клуба и достойно его удержал - команда по-прежнему является лидером регулярного чемпионата.С первого дня создания клуба для нас главным приоритетом был и остается принцип - ориентироваться в первую очередь на донских игроков и специалистов", - прокомментировал назначение Михаила Карпенко генеральный директор "Атамана" Андрей ГРИБЕНЮК.

Напомним, что Борис Ливанов и Вадим Филатов перебрались на Дон в межсезонье. Тандем начал работу в "Атамане" достаточно эффективно (сегодня ростовский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице Суперлиги), однако после того, как клуб столкнулся с ожидавшимися финансовыми трудностями, покинул Ростов-на-Дону. Вначале из "Атамана" ушел Ливанов, теперь Филатов, возглавлявший ростовчан после ухода Бориса Георгиевича.

Борис Ливанов возглавлял клуб "Спартак-Приморье" с мая 2010 по июль 2012 года, Вадим Филатов работал его помощником. В первый год своей тренерской работы со "Спартаком-Приморье" Борис Ливанов стал чемпионом Суперлиги и завоевал право представлять Приморье в БЕКО ПБЛ и кубке EuroChallenge. В сезоне

2011 -2012 тандем вывел команду на 7-е место по итогам регулярного чемпионата и стадии плей-офф чемпионата России и завоевал с командой серебряные медали Кубка России. 

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой РОГ".

Фото www. spartakbasket.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  спартак-приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru