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Экс-тренеры "Спартака-Приморье" покинули ростовский "Атаман"
Вслед за бывшим главным тренером "Спартака-Приморье" Борисом ЛИВАНОВЫМ без работы (надеемся, временно) остался и экс-капитан и тренер красно-белых Вадим ФИЛАТОВ.
Руководство выступающего в Суперлиге ростовского "Атамана" приняло решение расстаться с главным тренером Вадимом Филатовым, сделав ставку на местного специалиста Михаила КАРПЕНКО.
"Мы благодарны Вадиму Филатову за то, что вовремя подхватил знамя нашего клуба и достойно его удержал - команда по-прежнему является лидером регулярного чемпионата.С первого дня создания клуба для нас главным приоритетом был и остается принцип - ориентироваться в первую очередь на донских игроков и специалистов", - прокомментировал назначение Михаила Карпенко генеральный директор "Атамана" Андрей ГРИБЕНЮК.
Напомним, что Борис Ливанов и Вадим Филатов перебрались на Дон в межсезонье. Тандем начал работу в "Атамане" достаточно эффективно (сегодня ростовский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице Суперлиги), однако после того, как клуб столкнулся с ожидавшимися финансовыми трудностями, покинул Ростов-на-Дону. Вначале из "Атамана" ушел Ливанов, теперь Филатов, возглавлявший ростовчан после ухода Бориса Георгиевича.
Борис Ливанов возглавлял клуб "Спартак-Приморье" с мая 2010 по июль 2012 года, Вадим Филатов работал его помощником. В первый год своей тренерской работы со "Спартаком-Приморье" Борис Ливанов стал чемпионом Суперлиги и завоевал право представлять Приморье в БЕКО ПБЛ и кубке EuroChallenge. В сезоне
2011 -2012 тандем вывел команду на 7-е место по итогам регулярного чемпионата и стадии плей-офф чемпионата России и завоевал с командой серебряные медали Кубка России.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой РОГ".
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