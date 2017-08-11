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"Спартак-Приморье" начал подготовку к сезону в Сербии

11 Августа 2017, 20:19 | Приморье

В конце сентября подопечные Милоша Павичевича отправятся в Корею

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» начал подготовку к сезону учебно-тренировочным сбором в городе Кладово на востоке Сербии. Вторым этапом подготовки к сезону 2017/18 для красно-белых станет Кубок Сибири и Дальнего Востока, второй розыгрыш которого состоится в Иркутске в первой декаде сентября. С 25 по 29 сентября «Спартак-Приморье» примет участие в международном турнире в Южной Корее, сообщает пресс-служба приморского клуба.

На сегодняшний день заявки на участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока подтвердили «Иркут» (Иркутск), «Спартак-Приморье», «Новосибирск» (Новосибирск), «Енисей-2» (Красноярск).

Чемпионат первого дивизиона Суперлиги, согласно предварительному календарю, для «Спартака-Приморье» начнется домашним матчем с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 4 октября.

Количество команд в сезоне 2017/18 в Суперлиге возросло до 14. Покинула лигу прекратившая существование баскетбольная команда ПСК «Сахалин», а пополнили состав участников – «Спартак» (Санкт-Петербург), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и ЦСКА-2 (Москва). Претерпела небольшие изменения и схема розыгрыша турнира – в новом сезоне за счет третьего круга количество матчей в регулярном чемпионате увеличится на треть.

В Кубке России – 2018 «Спартак-Приморье» стартует с 1/8 финала. Победитель на этой стадии будет определятся по сумме двух матчей, которые запланированы на 19 октября и 15 ноября. Соперником нашей команды будет победитель в паре «Купол-Родники» (Ижевск) – лучшая команда группы «Г» на предварительном этапе, в которую вошли: «Тамбов» (Тамбовская область), «Динамо» (Магнитогорск), «Уфимец» (Уфа) и «Самара-2» (Самарская область).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: южная корея  "спартак-приморье"  милош павичевич  Сахалин  баскетбол 



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