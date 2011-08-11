В Находке состоится международный турнир по бейсболу

С 22 по 24 августа на специализированной площадке стадиона «Водник» будут соревноваться юные находкинцы и сильнейшие спортсмены из японского города-побратима Майдзуру.

Международный турнир посвящен 50-летию установления побратимских связей между Находкой и Майдзуру. Посоревноваться с находкинцами в мастерстве игры в бейсбол приедет младшая сборная японского города из 13 человек. Все участники команды 1999-2000 годов рождения.

Турнир стартует 22 августа на бейсбольной площадке детско-юношеской школы «Водник», продлится три дня и завершится 24 августа. К слову, сегодня в Находке расположено единственное на Дальнем Востоке современное бейсбольное поле, которое было построено три года назад по заказу городской администрации.

Нужно сказать, что спортивные состязания являются важной частью дружественных отношений Находки и Майдзуру. История бейсбольных турниров насчитывает 25 лет. В 1986 году Федерация бейсбола породненного города подарила Находке спортивное снаряжение для игры в бейсбол. С тех пор в Находку регулярно приезжают японские тренеры, а Майдзуру посещают детские команды находкинцев.

Добавим, что в Находке бейсболом и софтболом профессионально занимаются 250 юношей и девушек. На счету воспитанников спортивной школы «Водник» десятки наград всероссийских и международных соревнований.