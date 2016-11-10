СК "Гавань" приглашает детей и взрослых

Проявляя заботу о своем ребенке, родители помогают развитию его талантов и способностей, закладывающих потенциал, которые пригодятся ему в будущем

В эти осенние дни актуальным для всех любящих родителей становится вопрос: в какое направление, помимо учебы в школе, направить энергию своих детей, чтобы и ребенку нравилось, и было полезно для здоровья? Один из вариантов - спортивные и развивающие секции. И какая удача, если удается найти сразу несколько полезных секций в одном месте для родителей и детей!

В спортивном комплексе «Гавань» успешно работает множество детских направлений для девочек и мальчиков: футбол, волейбол, бадминтон, единоборства, хореография, спортивное плавание. Недавно здесь появились новые направления - 3D-пластилин и черлидинг!

Танцы и гимнастика: грация и пластика

Хореография дает чувство уверенности в себе, воспитывает волю и способность преодолевать трудности, во время тренировок у детей развиваются важные навыки - от чувства ритма до пластики. Регулярные занятия танцами оказывают влияние на развитие всего организма, воспитывают у ребенка эстетический вкус. Ведет обучение для детей от двух лет тренер Юлия ИСМАИЛОВА, под ее руководством танцевальные коллективы Владивостока завоевывали призовые места на различных соревнованиях во Владивостоке и Приморском крае. На занятиях Юлия большое внимание уделяет гимнастике, растяжке, ритмике и с учетом этого готовит эстрадные танцы.

В спорткомплексе «Гавань» открыто еще одно интересное, набирающее популярность направление для детей от 5-ти лет - черлидинг, который вобрал в себя лучшее от танцев, акробатики и гимнастики, одним словом, это уникальный и захватывающий вид спортивных танцев.

3D-история в пластилине: творчество и развитие

Прикладная секция «3D-история в пластилине» рассчитана на детей от 7 лет, ее ведет Алексей ФЕДОТОВ. Эта программа развивает у детей мелкую моторику, которая улучшает и внимание, и память, и даже почерк. Но и это еще не все. На занятиях ребенок получает новые знания об исторических фактах и событиях из жизни своей страны, с ранних лет у него формируется стратегическое мышление, развиваются коммуникативные навыки.

Игровые виды спорта: движение и ловкость

Игровые виды спорта развивают коммуникативные навыки и чувство работы в команде, физические и волевые качества.

Футбол для детей от 3 лет. Тренер Евгений АФАНАСЬЕВ за время своей работы воспитал более 100 футболистов, которые играют за разные российские клубы. Игру без преувеличения можно считать самой популярной в мире, по своему воздействию игра является комплексным и универсальным средством физического воспитания и развития ребенка.

Волейбол для подростков от 7 лет. Секцию ведет опытный тренер Ольга ЯЦЕНКО. Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки при занятиях волейболом тренируют практически все группы мышц. Волейбол вырабатывает ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. Этот вид спорта развивает у детей и взрослых такие качества, как трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на изменение ситуации. Они помогают подростку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками и людьми разных поколений.

Бадминтон. Детей с 6-ти лет тренирует преподаватель высшей категории Алексей ЗОЛОТУЕВ, мастер спорта по бадминтону, чемпион мира в командном зачете, чемпион России в парном разряде. У занятий бадминтоном много преимуществ: развитие ловкости, увеличение мышечной массы и повышение скорости мышления для принятия решения. Игра в бадминтон тренирует глазные мышцы, что положительно отражается на зрении детей.

Самооборона: сила и целеустремленность

Капоэйра с 5 лет. Руководит секцией Федор КОНДАКОВ, первый капоэйрист Дальнего Востока. Капоэйра - бразильское боевое искусство с элементами акробатики, в котором используются техника рук и ног при тщательно разработанных перемещениях, а также игра на этнических инструментах. Занятия позволяют получить великолепную растяжку и накачать мышцы.

Спортивный тренинг по самообороне «Тандем» для детей 6-10 лет и 11-17 лет. Тренировки проходят под руководством кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, призера республиканских и всесоюзных турниров Алексея ФЕДОТОВА. В ходе тренинга ребенок научится распознавать опасные ситуации, быть внимательным в нужные моменты, и конечно же, приемам самообороны.

Каратэ для детей с 6 до 19 лет. Это не просто вид восточного единоборства, для детей это гимнастика и растяжка, дыхательные упражнения под руководством опытного инструктора. Этот вид спорта помогает формированию силы характера, умению постоять за себя. Каратэ для детей является отличным воспитателем, который научит с малого возраста уважать старших, идти вперед несмотря на препятствия и быть целеустремлённым, что пригодится в школе и в жизни.

Тренажерный зал: сила и выносливость

В зале несколько десятков тренажеров, которые позволят тренировать любую группу мышц. Подросток может заниматься под руководством опытных наставников спортивного зала, которые разработают индивидуальную программу и дадут рекомендации по здоровому питанию, способствующему наращиванию мышечной массы. Посещение тренажерного зала – это приятный досуг с пользой для фигуры, плюс приятный бонус – скидки для студентов и школьников до 20% в утренние и обеденные часы. Для родителей действует спеццена на кардио-тренировки, пока ребенок занимается в секции, родители могут позаниматься в тренажерном зале 40 минут всего за 200 рублей.

Группы по обучению плаванию

Школа молодых родителей, от 2-х месяцев до 3 лет с родителями. Ведет тренировки инструктор водных программ Екатерина КАЗАКОВА - дипломированный врач-педиатр со стажем работы более 12 лет. Дети, которых учат плавать с самого раннего возраста, развиваются быстрее своих сверстников, реже болеют. Как известно, до рождения ребенок находится в водной среде, и маленькие дети не боятся воды, поэтому важно начать учить его плаванию как можно раньше — он будет чувствовать себя комфортно и естественно в воде с температурой 29-300 С.

С 3 лет и старше. Ведет группы по спортивному плаванию как для детей, так и для взрослых, желающих любительски или профессионально обучиться плаванию, инструктор водных программ Наталья ГВОЗДАРЕВА, бакалавр физической культуры, тренер водных программ широкого профиля.

От 5 лет и старше. Спортивное плавание развивает мышечный корсет, позволяет увеличить объем легких, закаляет здоровье и характер, дисциплинирует. Ведут группы спортивного плавания Константин КУЗНЕЦОВ и Дмитрий КАНДАРАКОВ - тренеры со стажем работы более 10 лет, их воспитанники являются неоднократными чемпионами и призерами Приморья и Дальнего Востока, членами сборной команды по плаванию Приморского края, выступающей на всероссийских соревнованиях от Дальневосточного федерального округа.

Оздоровительный клуб «Физкультурный Айболит». Работает под руководством доктора медицинских наук Сергея ЕЖОВА. Реабилитационная группа для детей с различными заболеваниями, нуждающихся в специальной водной программе и ЛФК.

Семейный аквафитнес

Всегда сложно совместить интересы взрослых и детей. Родителям хочется, чтобы ребенок рос здоровым и спортивным, да и самим оставаться в хорошей физической форме. В спорткомплексе «Гавань» можно одновременно с ребенком посетить «Семейный аквафитнес», где взрослые тренируются со своим тренером, а дети в это же время обучаются плаванию. Если ребенок уже хорошо держится на воде и ему есть 12 лет, он может опробовать свои силы в группе рядом с родителями. Если же взрослый не умеет плавать, система тренировок выстроена так, чтобы занимающийся, постепенно адаптировавшись в воде, сам начал чувствовать себя «пловцом». Ведут тренировки Оксана БЕЛЕЦКАЯ и Константин КУЗНЕЦОВ - дипломированные преподаватели по плаванию и аквафитнесу.

Праздник на воде: веселье и польза

Детский праздник в бассейне с аттракционом «Водная горка» оставит незабываемые впечатления. Опытный инструктор водных программ поможет организовать спортивные конкурсы и весело провести время. А в продолжение торжества дети могут погреться в сауне, отведать угощения и пообщаться в комнате отдыха. Праздничные блюда можно заказать в ресторане «Гавань» по тел.: (423) 249-53-76. Такой день рождения запомнится надолго и будет значительно отличаться от других.

Отдав ребенка в секции, родители могут уделить время и себе, посетить тренажерный зал, солярий, коллагенарий, салон красоты или отобедать в ресторане «Гавань» комплексным бизнес-ланчем. Как вариант, пока ребенок занимается спортивным плаванием, родитель может плавать на отдельной дорожке, после бассейна отправиться в инфракрасную сауну, вибросауну или на сеанс «кедровой фитобочки», которые сделают отдых приятным и расслабят после трудового дня. Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ

Экономия налицо

Вы можете посетить бассейн по разовому билету или приобрести абонементы, гарантирующие значительную экономию семейного бюджета со скидкой до 40%.

Проявляя заботу о своем ребенке, родители помогают развитию его талантов и способностей, закладывающих хороший потенциал, которые пригодятся ему в будущем.

Мы представили только детские направления, однако в спорткомплексе «Гавань» есть много интересных направлений и для взрослых. Ждем вас по адресу: Владивосток, Крыгина, 3, тел.: 2-49-73-22, 2-49-74-72, сайт: www.gavansport.ru, инстаграм @gavan_sport_vl.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.