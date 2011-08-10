Губернаторский турнир по футболу стартует в Приморье

Губернаторский турнир по футболу, ставший уже традиционным, в этом году пройдет в девятый раз.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, турнир стартует в День физкультурника – 14 августа. Он будет проходить еженедельно по воскресеньям до 2 октября включительно. Среди претендентов на участие в девятом турнире 15 команд различных организаций, предприятий и учреждений края.

Отметим, за годы проведения турнира в нем приняли участие множество игроков. Среди них - руководители ведущих краевых организаций, которые продемонстрировали отличное владение техникой всенародно любимой игры.

Вниманию СМИ: девятый губернаторский турнир по футболу стартует 14 августа в 12:00 на учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Луч-Энергия» (ул. Черноморская, р-н ж/д станции «Чайка»). Он продлится до 2 октября включительно. Вход для зрителей свободный.