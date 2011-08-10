Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернаторский турнир по футболу стартует в Приморье
Губернаторский турнир по футболу, ставший уже традиционным, в этом году пройдет в девятый раз.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, турнир стартует в День физкультурника – 14 августа. Он будет проходить еженедельно по воскресеньям до 2 октября включительно. Среди претендентов на участие в девятом турнире 15 команд различных организаций, предприятий и учреждений края.
Отметим, за годы проведения турнира в нем приняли участие множество игроков. Среди них - руководители ведущих краевых организаций, которые продемонстрировали отличное владение техникой всенародно любимой игры.
Вниманию СМИ: девятый губернаторский турнир по футболу стартует 14 августа в 12:00 на учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Луч-Энергия» (ул. Черноморская, р-н ж/д станции «Чайка»). Он продлится до 2 октября включительно. Вход для зрителей свободный.
Новости тематики
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
- Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
- "Спартак-Приморье" начал подготовку к сезону в Сербии
Новости раздела
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось