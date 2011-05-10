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Дальнегорские шахматисты показали себя в первенстве России по шахматам в Сочи
Коллектив дальнегорских шахматистов принял участие в первенстве России по шахматам, которое прошло с 14 по 28 апреля в г. Сочи.
На базе Аквалоо собрались более 5 тысяч лучших шахматистов России в возрасте от 10 до 18 лет, победители региональных этапов первенства. В числе других участвовала и сборная команда Приморского края в составе 13 спортсменов, 4 из которых – дальнегорцы. Руководил сборной края также дальнегорец. Главным тренером команды шахматная Федерация Приморского края назначила Сергея УСТИКОВА. «Я рад, что нам, дальнегорцам, удалось исполнить мечту и духовное завещание нашего общего наставника, Почетного жителя Дальнегорска и воспитателя многих поколений дальнегорских шахматистов, Альберта Михайловича Яковлева, - сказал С. Устиков, - он много лет мечтал о том, чтобы наши спортсмены приняли участие в главных соревнованиях страны – личном первенстве России. Хорошо, что глава Дальнегорска Григорий КРУТИКОВ принял активное участие в организации поездки, изыскал возможность оплатить билеты для двух из четырех спортсменов.»
Лучших результатов по итогам первенства добилась Настя ПРОТАСОВА. Она выиграла 6 из 9 партий. Участие в этих соревнованиях позволило заработать кандидатские баллы, значительно повысить личный рейтинг всем дальнегорцам: Насте Протасовой, Антону КОСЕНКУ, Марине ЧЕРЕНКОВОЙ и Борису ШВЕЦОВУ. Эта поездка была бы невозможной без финансовой помощи предпринимателя Александра БИРЮКОВА.
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