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В полуфинале "Спартак-Приморье" встретится с "Рускон-Мордовия"

10 Мая 2011, 12:01 | Приморье

9 мая, в День Победы, во Владивостоке "Спартак-Приморье" без проблем оформил выход в полуфинальную стадию первенства России в Суперлиге, обыграв магнитогорский "Металлург-Университет" 117:59 (26:14, 35:18, 47:22, 9:5).

При этом третий поединок серии оставил неприятный осадок - наставник "Металлурга" Роман КАБИРОВ, раздосадованный поражением во втором матче и неудачной игрой своих подопечных в первой половине решающего матча, дал установку игрокам фолить во всех эпизодах. Абсурд, в виде умышленных фолов при каждой возможности, растянул третий период на без малого 40 минут, за которые гости нарушили правила 26 раз! В конечном итоге матч закончился досрочно, за 7,20 минут до окончания основного времени, после того как у магнитогорцев на площадке остался один игрок.

"Я перед ребятами шляпу снимаю, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака-Приморье" Борис ЛИВАНОВ. - Мы же 9 тыс. километров слетали туда (в Магнитогорск), и столько же обратно. Третья игра, а они у меня потребовали утреннюю тренировку сегодня. В чем положительный момент первой игры в Магнитогорске? Она просто разозлила. Бывает, что команда расстраивается. А эти (спартаковцы) прилетели злые, как собаки".

По итогам трехматчевого противостояния "Спартак-Приморье" выиграл четвертьфинальную серию и уже 14 мая в Саранске проведет первый матч в рамках 1/2 финала плей-офф с местным "Рускон-Мордовия". Вторую пару полуфиналистов составили "Университет-Югра" и "Урал".

Автор: Олег Клименко
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