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Спортшкола "Мастер" приглашает будущих чемпионов
Во Владивостоке объявлен набор детей и подростков на занятия по самбо
Друзья, а задумывались ли вы, что большую часть дня ваш ребёнок проводит без вас. Так вот спросите себя сейчас: сможет ли ваш ребёнок защитить себя сам? знает ли он, что такое воля, характер, стойкость?
«Воспитание ваших детей - наше общее дело!» - именно так звучит один из слоганов команды чемпионов спортивной школы «Мастер».
Мы объявляем набор детей и подростков города Владивостока в возрасте от 4 лет на занятия по национальному виду спорта – #САМБО.
Тренировки в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная,2) ведут действующие спортсмены - мастера спорта международного класса по самбо, мастера спорта по самбо; чемпионы и призеры Европы, России, мира, нередко с привлечением специалистов смежных и прикладных видов спорта. Тренеры научат вашего ребёнка мастерству самбо, раскроют в нем новые возможности для самореализации не только в спорте, но и в жизни.
Стань честью команды чемпионов уже сегодня. ЗАПИСЬ на тренировки по телефону: 89147904721
Больше информации на сайте www.skmaster25.ru
#МЫРАСТИМЧЕМПИОНОВ
Досье "Золотого Рога": Сегодня спортивная школа «Мастер» является лидером среди спортивных клубов, развивающих национальный вид спорта – самбо. САМБО- это не просто спорт, это формат жизни. Мы растим спортивные поколения и учим воспитанников самозащите, развиваем в них морально-волевые качества, воспитываем чувство патриотизма и гражданственности, оттачиваем твердость мужского характера, стойкость и выносливость, которые необходимы в учебе, работе и общественной деятельности. Система тренировочного процесса формирует внутреннюю нравственную опору и активную позицию в достижении жизненных целей, способствует выработке самодисциплины, регулярному ведению здорового образа жизни, построению карьеры профессионального спортсмена. Основная миссия школы – забрать детей с улиц. 6 городов и районов, 11 филиалов по Приморскому краю. В залах спортивной школы занимается на сегодняшний день 1258 детей и подростков из разных семей. Вчерашние «дети улиц» сегодня прославляют Приморский край на всю страну. Воспитанники школы «Мастер» в 2018 году приняли участие в 222 соревнованиях, где завоевали 677 золотых, 504 серебряных и 457 бронзовых медалей разной пробы от местного до международного уровня.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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