Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский спорт станет Золушкой
Новый стадион на 15 тысяч мест во Владивостоке предложено построить в районе старого золоотвала
Современный футбольный стадион на 15 тысяч болельщиков может появиться во Владивостоке в районе золоотвала. Это один из вариантов размещения спортивного объекта, каких еще не видывала приморская столица. Но это пока еще весьма отдаленная перспектива, а вот строительство Дворца единоборств - уже реальность, как и почти 780 медалей различного достоинства на спортивных соревнованиях регионального, федерального и международного уровня, завоеванных приморскими спортсменами. Вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, курирующий развитие спорта, подвел итоги 2017 года, ответив на вопросы журналистов.
- Недавно проводилось награждение наших выдающихся спортсменов, которые добились высочайших результатов на различных аренах, в том числе мировых. В этом году у нас почти 780 медалей различного уровня, в том числе 46 золотых на международных соревнованиях. И каждая из этих медалей - уже само по себе достижение для Приморского края, - подчеркнул вице-губернатор.
Он отметил наиболее знаковые спортивные мероприятия, которые были проведены в крае в ушедшем году. В их числе турниры по дзюдо, самбо, соревнования по парусному спорту, гребле. Третий год на международном уровне проводятся соревнования по дрифту.
- Я считаю, что данное мероприятие незаслуженно недооценено Министерством спорта. Мы находимся в Азии, у нас есть свои акценты… Дрифт - это исконно азиатский вид спорта, и надо его вводить в спортивную систему Российской Федерации, - поделился Павел Юрьевич. - В крае достаточно насыщенный календарь спортивных мероприятий, и краевой уровень является хорошей ступенькой для последующего роста наших спортсменов.
На просьбу прокомментировать ситуацию в профессиональных клубах, вице-губернатор выразил надежду, что «Луч-Энергия» получил второе дыхание с приходом нового партнера.
- Есть грандиозные планы по развитию футбола, в том числе инфраструктуры, по результативности клуба, - заметил он, добавив, что мы, несмотря на проблемы, в принципе не потеряли детского спорта при клубах. Ведь одна из их основных задач - отобрать детишек и повести их дальше, дать им дорогу в спортивное будущее.
- По «Адмиралу» - идет непростой процесс приведения в чувства, потому что, по моему глубокому убеждению, расходы должны четко совпадать с доходами. Жить в долг в любой ситуации всегда плохо - в домашнем хозяйстве или в большом спорте. Соответственно, при любом бюджете надо стремиться к максимально возможному спортивному результату. Но исключить влияние экономики на спортивные достижения нельзя, - заметил он. - Мы трезвые люди и понимаем, что если у нас игроки определенного уровня на определенный бюджет, то задача спортивного директора довести это до учредителя клуба, поставить задачи на сезон и выполнять их. А так, как это происходило в «Адмирале» до последнего момента и замены руководящего состава, мне кажется, это не совсем правильно. Сейчас пришло жесткое руководство в лице генерального директора, президента клуба, который постоянно находится в клубе, чтобы вручную управлять ситуацией. Я думаю, через какой-то процесс ломки мы получим более качественный хоккей.
Вице-губернатор высоко оценил результаты наших баскетболистов и волейболистов:
- Баскетбол пережил процесс ломки несколько лет назад, сейчас наша команда находится на втором месте в лиге. Мы видим полный зал. То же самое можно сказать и о «Примороче» - это сильный крепкий клуб. Бадминтон у нас всегда был высокого уровня. По хоккею с мячом - хотелось бы подтянуть, раньше выигрывали первенство России, сейчас результаты снизились при том, что финансирование не уменьшилось. У нас очень высокий уровень спидвея, растим здесь чемпионов. В этом плане мы постараемся помочь спидвейному клубу за счет краевого бюджета, чтобы он не только растил чемпионов, но и как можно больше детей приобщал к этому виду спорта.
Тревогу общественности по поводу будущего стадиона «Динамо» Павел Серебряков прокомментировал так:
- Вопрос приобрел неожиданный резонанс. На самом деле, это маленькая сверка планов по развитию исторического центра города с федеральным правительством.
Сейчас активно работаем над проектом нового стадиона в удобном логистически и инфраструктурно месте города. Чтобы люди могли почувствовать на себе огромную разницу между нашим стадионом и теми спортивными сооружениями, которыми уже пользуются в мире - современными и многофункциональными. Там можно и тренироваться, и смотреть матчи, чтобы сверху ничего не капало. С нормальными раздевалками, тренировочными залами. Там можно проводить открытые мероприятия, рок-концерты и прочие. С учетом этого и происходит выбор места. Мы видим, что в центре с учетом нашей транспортной ситуации разместить такой стадион не получится. Что делать с действующим стадионом - будем решать. Возможно, это будет парк, или сохранится стадион, но его надо реконструировать, пока не знаю. Это не наше имущество. Это наше видение ситуации с учетом развития города, а также того обстоятельства, что стадион «Динамо» находится в крайне плохом состоянии. Важно - резких движений, сноса, какой-то коттеджной застройки, рынка или супермаркета на этом месте точно не возникнет! Идея абсолютно социальная - сделать центр города удобным и комфортным, не нарушив исторический контекст.
Где будет размещен новый мощный игровой стадион, куда будут приезжать ведущие команды страны, - вопрос пока остается открытым, а работы по выбору места, судя по заявлению вице-губернатора, продолжаются.
- Слово «золоотвал» звучит плохо, но тот земельный участок, который там находится, инфраструктурно может быть интересен, - заметил вице-губернатор. - Там соединяется несколько дорог из разных районов города, по которым к нему можно быстро добраться. Но опять-таки будем советоваться с экспертами, опираться на мнение жителей. Но то, что уже есть в планах строительство современного футбольного стадиона на 15 тыс. болельщиков - это факт.
По его словам, получил второе дыхание спорткомплекс в Снеговой пади, а на острове Русском строится дворец единоборств. Изначально были прорисовки строительства там еще легкоатлетического манежа и стадиона. Поделился Павел Серебряков и планами по развитию и других спортивных объектов.
Ирина БАРАННИК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
- Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
- "Спартак-Приморье" начал подготовку к сезону в Сербии
- Иван Штыль выиграл два "золота"
- В Приморье появится еще одна ледовая арена
- Приморцы примут участие в Чемпионате мира по футболу-2018
- "Спартак-Приморье" проиграл МБА
- СК "Гавань" приглашает детей и взрослых
- "Луч-Энергия" получил еще 35 млн рублей
Новости раздела
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
- Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
- Продажи билетов на Олимпиаду в Южной Корее идут слабее, чем в остальном мире
- Команда из Владивостока привезла "бронзу" межрегионального фестиваля по бочча
- Приморье может смотреть "Весь футбол" с 25% скидкой на "Интерактивном ТВ"
- Японские спортсмены и болельщики приехали во Владивосток по электронной визе
- Во Владивостоке дрифтеры боролись за звание лучшего пилота РДС-Восток
- "Спартак-Приморье" начал подготовку к сезону в Сербии
- Иван Штыль выиграл два "золота"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
- Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- Что ждет экономику России в 2018 году