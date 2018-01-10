Приморский спорт станет Золушкой

Новый стадион на 15 тысяч мест во Владивостоке предложено построить в районе старого золоотвала

Современный футбольный стадион на 15 тысяч болельщиков может появиться во Владивостоке в районе золоотвала. Это один из вариантов размещения спортивного объекта, каких еще не видывала приморская столица. Но это пока еще весьма отдаленная перспектива, а вот строительство Дворца единоборств - уже реальность, как и почти 780 медалей различного достоинства на спортивных соревнованиях регионального, федерального и международного уровня, завоеванных приморскими спортсменами. Вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, курирующий развитие спорта, подвел итоги 2017 года, ответив на вопросы журналистов.

- Недавно проводилось награждение наших выдающихся спортсменов, которые добились высочайших результатов на различных аренах, в том числе мировых. В этом году у нас почти 780 медалей различного уровня, в том числе 46 золотых на международных соревнованиях. И каждая из этих медалей - уже само по себе достижение для Приморского края, - подчеркнул вице-губернатор.

Он отметил наиболее знаковые спортивные мероприятия, которые были проведены в крае в ушедшем году. В их числе турниры по дзюдо, самбо, соревнования по парусному спорту, гребле. Третий год на международном уровне проводятся соревнования по дрифту.

- Я считаю, что данное мероприятие незаслуженно недооценено Министерством спорта. Мы находимся в Азии, у нас есть свои акценты… Дрифт - это исконно азиатский вид спорта, и надо его вводить в спортивную систему Российской Федерации, - поделился Павел Юрьевич. - В крае достаточно насыщенный календарь спортивных мероприятий, и краевой уровень является хорошей ступенькой для последующего роста наших спортсменов.

На просьбу прокомментировать ситуацию в профессиональных клубах, вице-губернатор выразил надежду, что «Луч-Энергия» получил второе дыхание с приходом нового партнера.

- Есть грандиозные планы по развитию футбола, в том числе инфраструктуры, по результативности клуба, - заметил он, добавив, что мы, несмотря на проблемы, в принципе не потеряли детского спорта при клубах. Ведь одна из их основных задач - отобрать детишек и повести их дальше, дать им дорогу в спортивное будущее.

- По «Адмиралу» - идет непростой процесс приведения в чувства, потому что, по моему глубокому убеждению, расходы должны четко совпадать с доходами. Жить в долг в любой ситуации всегда плохо - в домашнем хозяйстве или в большом спорте. Соответственно, при любом бюджете надо стремиться к максимально возможному спортивному результату. Но исключить влияние экономики на спортивные достижения нельзя, - заметил он. - Мы трезвые люди и понимаем, что если у нас игроки определенного уровня на определенный бюджет, то задача спортивного директора довести это до учредителя клуба, поставить задачи на сезон и выполнять их. А так, как это происходило в «Адмирале» до последнего момента и замены руководящего состава, мне кажется, это не совсем правильно. Сейчас пришло жесткое руководство в лице генерального директора, президента клуба, который постоянно находится в клубе, чтобы вручную управлять ситуацией. Я думаю, через какой-то процесс ломки мы получим более качественный хоккей.

Вице-губернатор высоко оценил результаты наших баскетболистов и волейболистов:

- Баскетбол пережил процесс ломки несколько лет назад, сейчас наша команда находится на втором месте в лиге. Мы видим полный зал. То же самое можно сказать и о «Примороче» - это сильный крепкий клуб. Бадминтон у нас всегда был высокого уровня. По хоккею с мячом - хотелось бы подтянуть, раньше выигрывали первенство России, сейчас результаты снизились при том, что финансирование не уменьшилось. У нас очень высокий уровень спидвея, растим здесь чемпионов. В этом плане мы постараемся помочь спидвейному клубу за счет краевого бюджета, чтобы он не только растил чемпионов, но и как можно больше детей приобщал к этому виду спорта.

Тревогу общественности по поводу будущего стадиона «Динамо» Павел Серебряков прокомментировал так:

- Вопрос приобрел неожиданный резонанс. На самом деле, это маленькая сверка планов по развитию исторического центра города с федеральным правительством.

Сейчас активно работаем над проектом нового стадиона в удобном логистически и инфраструктурно месте города. Чтобы люди могли почувствовать на себе огромную разницу между нашим стадионом и теми спортивными сооружениями, которыми уже пользуются в мире - современными и многофункциональными. Там можно и тренироваться, и смотреть матчи, чтобы сверху ничего не капало. С нормальными раздевалками, тренировочными залами. Там можно проводить открытые мероприятия, рок-концерты и прочие. С учетом этого и происходит выбор места. Мы видим, что в центре с учетом нашей транспортной ситуации разместить такой стадион не получится. Что делать с действующим стадионом - будем решать. Возможно, это будет парк, или сохранится стадион, но его надо реконструировать, пока не знаю. Это не наше имущество. Это наше видение ситуации с учетом развития города, а также того обстоятельства, что стадион «Динамо» находится в крайне плохом состоянии. Важно - резких движений, сноса, какой-то коттеджной застройки, рынка или супермаркета на этом месте точно не возникнет! Идея абсолютно социальная - сделать центр города удобным и комфортным, не нарушив исторический контекст.

Где будет размещен новый мощный игровой стадион, куда будут приезжать ведущие команды страны, - вопрос пока остается открытым, а работы по выбору места, судя по заявлению вице-губернатора, продолжаются.

- Слово «золоотвал» звучит плохо, но тот земельный участок, который там находится, инфраструктурно может быть интересен, - заметил вице-губернатор. - Там соединяется несколько дорог из разных районов города, по которым к нему можно быстро добраться. Но опять-таки будем советоваться с экспертами, опираться на мнение жителей. Но то, что уже есть в планах строительство современного футбольного стадиона на 15 тыс. болельщиков - это факт.

По его словам, получил второе дыхание спорткомплекс в Снеговой пади, а на острове Русском строится дворец единоборств. Изначально были прорисовки строительства там еще легкоатлетического манежа и стадиона. Поделился Павел Серебряков и планами по развитию и других спортивных объектов.

Ирина БАРАННИК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.