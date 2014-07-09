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Владивостокский экипаж выиграл серебряную медаль на первенстве России по парусным гонкам в Миассе
Члены молодежной сборной команды Приморского края по парусному спорту заняли 2 место на открытом Первенстве России по парусным гонкам среди юниоров «Кубок А. Падучина» - матч-рейс III категории ISAF, которое прошло с 3 по 7 июля в Миассе.
В течение четырех дней воспитанники яхт-клуба «Семь Футов » г. Владивосток в составе Владислава Абрамова (ККДЮСШ), Александра Исаченко и Алексея Сидрика (ПГУОР) боролись за путевку на первенство Европы в Португалии.
Всего в регате приняли участие 12 экипажей из Саратова, Челябинска, Санкт-Петербурга, Омска и Владивостока.
С первого дня соревнований экипаж из Владивостока зарекомендовал себя как явный фаворит, и до финала дошел с 8 победами, как в прочем и экипаж из Миасса (так же 8 побед).
В заключительный день, напряженный и динамичный финальный матч определил судьбу золотой медали. Она досталась экипажу из Миасса. У наших ребят лишь второе место.
«Сложно ответить довольны ли мы своим результатом или нет, ведь первый экипаж отбирался на Первенство Европы. Но тем не менее, мы довольны регатой. Команда работала достаточно слаженно, были небольшие недочеты, но со временем мы их устранили. А финал был по настоящему крутым, в котором было абсолютное равное мастерство гонщиков. Думаю, наше волнение отодвинуло нас от победы.» - комментирует свое выступление шкипер команды Владислав Абрамов.
Поздравляем Владислава Абрамова, Александра Исаченко и Алексея Сидрика с серебряной медалью на первенстве России!
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