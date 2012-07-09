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Габионы не сдержали футбольный клуб "Мостовик-Приморье"

09 Июля 2012, 12:26 | Приморье

После потери спонсора в лице ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) ФК "Мостовик-Приморье" отказался от участия в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны "Восток" и потерял профессиональный статус.

Отметим, что еще до приснопамятного скандала с габионами, генеральный директор ТМК Виктор ГРЕБНЕВ пытался сохранить " Мостовик-Приморье" с расчетом на то, что новая краевая власть поделит финансирование профессионального футбола между двумя клубами – "Лучом-Энергия" и "Мостовиком-Приморье". Мало того, в случае если денег на оба проекта в крае не найдется, глава ТМК был готов финансово поддержать клуб, зарегистрированный во Владивостоке. Но при условии, что определять политику в клубе будет его "команда". Оба варианта , как и следовало ожидать, не прошли. А позже пришли габионы…

Досье "ЗР"

ФК "Мостовик-Приморье" заявился в зональном турнире второго дивизиона в 2010 году и отыграл в нем два сезона. В 2011/12 уссурийцы завоевали серебряные медали первенства России среди команд второго дивизиона зоны "Восток", уступив пальму первенства новокузнецкому "Металлург-Кузбассу".

Из открытого письма болельщиков ФК " Мостовик-Приморье":

"Мы, болельщики футбольного клуба" Мостовик-Приморье" из небольшого города Уссурийска, очень были горды, что именно наш клуб в прошлом сезоне стал серебряным медалистом первенства России второго дивизиона, но теперь сложилась очень тревожная ситуация, клуб у которого только в детской футбольной школе занимается спортом около 200 детей, для небольшого города это приличная цифра, снялся с чемпионата. Спонсора хотят сделать банкротом. Мы не хотим жить в городе где для занятия спортом нет условий, а есть только криминал и алкоголизм! Спонсор команды - компания ТМК, два года тянул эту непосильную ношу и платил за участие как главного клуба не маленькие деньги, так и помогал детям, спонсировал их выезды на все соревнования, закупал всем детским командам экипировку, бесплатно предоставлял спортзал и стадион, дети не остались в долгу , также достигли больших вершин в спорте, команда детей 1998 г.р. стала победителем первенства России по футболу (зона Дальний Восток), как можно всё это взять и зачеркнуть?".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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