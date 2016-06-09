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В Приморье, наконец, запретили охотиться варварским способом

09 Июня 2016, 15:00 | Приморье

Новые правила охоты на кабана и оленя утвердили в Приморье. Сроки и порядок охоты на территории Приморского края изменились. Ведение коллективной охоты допускается теперь только в светлое время суток.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте охотничьего надзора, охота на кабана осуществляется в общедоступных охотничьих угодьях в период с 15 июля по 31 августа и с 1 ноября по 15 января.

«В закрепленных охотничьих угодьях – в период с 1 июня по 15 января. Охота на кабана в летне-осенний период с 1 июня по 1 октября разрешается только из засады, стрелковой вышки, с подхода на подкормочных полях или подкормочных площадках», – сообщил заместитель директора департамента охотничьего надзора Алексей Суровый.

Он также добавил, что коллективная охота на благородного оленя (изюбра), пятнистого оленя, кабана из засады или со стрелковой вышки возможна только в присутствии лица, ответственного за осуществление коллективной охоты.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко подчеркнул, что ведение коллективной охоты допускается только в светлое время суток. За нарушение данного предписания последует лишение права охотиться на три года. Кроме того, это просто неспортивно...

Напомним, что осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты в зоне охраны охотничьих ресурсов запрещено.

За нарушение правил охоты и параметров ее осуществления на территории Приморского края предусматривается административная ответственность, вплоть до лишения права осуществления охоты на срок до трех лет.

За более подробной информацией приморцы могут обратиться в департамент охотничьего надзора Приморского края по телефонам: 8 (423) 243-19-98, 8 (423) 240-63-64.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



http://iohotnik.ru/ohota-na-kosuly/7746-ohota-na-kosulyu-nochyu-s-faroy.html#hcq=prNfBNp

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Теги: охота  олень  охотник  кабан 



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Комментарии

  • Алекс22:40, 09.06.2016#

    Кроме того, это просто неспортивно. . . Напомним, что осуществление. . . . спортивной охоты в зоне охраны охотничьих ресурсов запрещено.

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