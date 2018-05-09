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"Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером

09 Мая 2018, 08:38 | Приморье

Приморская команда, обыграв «Самару» и во второй раз, сделала решающий шаг к чемпионству

Баскетбол. 8 мая. Суперлига – Первый дивизион. Самара. Финал, второй матч. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 75:85 (19:27, 17:23, 18:20, 21:15). Счет в серии 0:2

«Самара»: Яковенко – 15 очков (12 подборов), Лекавичус - 15, Голяхов – 9 (6 передач), Головин - 9, Числов - 8, Зозулин - 7, Фидий – 5

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 31 очко (7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Митчелл – 18 (5 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Бутянковс – 13 (8 подборов), Кривошеев – 9 (7 подборов), Смыгин – 6 (2 подбора, 1 передача, 3 перехвата), Саяпин – 4 (2 подбора, 1 перехват), Матеюнас – 3, Савельев – 1 (5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Разумов (1 подбор).

«Спартак-Приморье» одержал победу во втором матче финальной стадии в Самаре – 85:75 и едет во Владивосток, выигрывая в серии до трех побед со счетом 2:0. Отыграться волжанам после такого счета, будет сродни подвигу.

«Спартак-Приморье» отыгрался с «-16» и одержал победу в первом матче финальной серии в Самаре со счетом 90:81. Самым результативным в составе нашей команды стал Виктор ЗАРЯЖКО, набравший 20 очков, в составе «Самары» 20 очков на счету бывшего игрока «Спартака» Алексея ГОЛЯХОВА.

Игорь ГРАЧЕВ, главный тренер БК «Самара»:

- Команда Владивостока достойно победила. На сегодняшний день она сильнее - что в первой, что во второй игре. У нас, к сожалению, наверное, не хватило состава: несколько игроков были не совсем здоровы. И, видимо, к финальной серии чуть «поднаелись» лидеры, сезон был длинный... Если бы наши игроки ротации сыграли успешно - так, как игроки скамейки соперника - тогда у нас был бы шанс. Мы старались, цеплялись как могли, но соперник сегодня был сильнее. Он более готов физически, более заряжен на борьбу, лучше процент попадания - приморцы подошли к этой серии лучше готовыми, чем мы. После первого матча я не поблагодарил зрителей - а была очень достойная поддержка. И сегодня был полный зал. Благодаря нашим болельщикам мы впервые попали в финал. Сезон для нас был достаточно успешный, и он еще не завершен — мы во Владивостоке постараемся сделать максимум того, что от нас зависит.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Очень тяжелая победа, всю игру была борьба. Много сил было потрачено, но мы ведем «2:0», поэтому очень довольны. Конечно, эти победы нам придают уверенности, но серия еще не закончена, будем играть дальше. 

Третья игра с «Самарой» состоится 11 мая в «Олимпийце», начало в 19:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Самара»

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Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  милош павичевич 



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