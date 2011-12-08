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Деньги появились - кризис преодолен?
Накануне матча с "Урал-Грейтом" "Спартак-Приморье" погасил все задолженности по зарплате игрокам, что позволило хозяевам сотворить мини-сенсацию - обыграв пермяков со счетом 71:67 приморцы сохранили пусть и мизерные, но шансы на попадание в плей-офф.
Решить задачу на сезон помогут американские легионеры Джей Ар. БРЕМЕР и Джозеф БЛЕЙР, остающиеся в команде. В течение последней недели руководство клуба вело длительные переговоры с Бремером и сумело убедить своего основного разыгрывающего отказаться от идеи перехода в другой европейский клуб. А вот его соотечественник Блейр до сих пор находится в США, куда улетел после возникновения финансовых проблем у клуба. По сведениям "ЗР", Блейр был весьма рад подвернувшейся оказии и в настоящее время улаживает тонкости собственного бракоразводного процесса.
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