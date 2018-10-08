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Баскетбол: "Спартак-Приморье" не выдержал испытания Петербургом
Действующий чемпион Суперлиги начал с осечки
Баскетбол. Суперлига - Первый дивизион. 7 октября. Санкт-Петербург, «Нова арена». «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 76:52 (18:10, 18:20, 22:4, 18:18)
«Спартак» (Санкт-Петербург»: Пекович - 18 очков (7 подборов, 2 результативные передачи), Варнаков - 14 очков (4 подбора, 6 передач, 2 перехвата), Баринов - 14 очков (4 подбора).
«Спартак-Приморье»: Мотовилов – 13 очков (2 подбора, 2 перехвата), Кривошеев – 12 (10 подборов, 1 перехват, 1 блокшот), Вздыхалкин – 10 (1 подбор, 1 перехват), Чернов – 6, Разумов – 4 (7 подборов), Колюшкин – 3 (3 подбора, 3 перехвата), Павлов – 2 (5 подборов), Мартынов – 2, Чиликин (2 подбора), Бабайлов.
Действующий чемпион Суперлиги «Спартак-Приморье» на старте сезона вчистую проиграл в Санкт-Петербурге местному «Спартаку», который ранее потерпел домашнее фиско от сахалинского «Востока-65», ведомого бывшим главным тренером приморцев Эдуардом САНДЛЕРОМ.
В прошлом сезоне приморский «Спартак» в трех матчах с питерским «Спартаком» одержал три победы. На старте нового сезона петербуржцы, которых из-за успешно проведенной селекции называют одними из претендентов на медали, статистику очных встреч приморцам подпортили.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Игра для нас складывалась неудачно с самого начала. Соперник хорошо защищался против нашего нападения. В третьей четверти случился провал, мы не могли забить. Так что ключевое в этом матче то, что не смогли сыграть в свою игру. Неудачная игра в нападении была у всей команды. Не нашелся игрок, который бы смог потащить за собой в атаке.
«Спартак-Приморье» 10 октября сыграет в Санкт-Петербурге с фарм-командой «Зенита». Первый домашний матч приморской команды состоится 19 октября с «Химками-Подмосковье».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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