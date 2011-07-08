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Юношеская команда гребцов ДВФУ готова к гонкам Кубка губернатора

08 Июля 2011, 21:27 | Приморье

9 и 10 июля во Владивостоке пройдут масштабные международные соревнования по гребле на лодках класса «дракон». Кубок губернатора Приморья разыгрывается восьмой год подряд — и с каждым годом популярность этих соревнований растет.

В этом году, например, о своем желании участвовать в губернаторских гонках заявили молодежные команды из КНР и Гонконга. Будут гости и из европейской части России — впервые в гонках примет участие московская команда. О перспективах развития гребного спорта во Владивостоке на сегодняшней пресс-конференции рассказал президент Приморской краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Жан Кузнецов:

— В бухте Новик острова Русский уже выделено место для строительства международного центра гребного спорта. В этом заинтересован Дальневосточный федеральный университет. Уже решено, что гребля на «драконах» в университете будет развиваться. В лучших вузах мира — Кембридже, Оксфорде — популярна академическая гребля, а у нас будет командный спорт — «драконы». В бухте Новик соревнования проводились уже несколько раз — и мы убедились, что гонки популярны среди молодежи, студенчества.

Студенческая команда ДВФУ на всех гонках показывает отличные результаты. В прошлом году ребята стали первыми в юношеском и студенческом заездах, а в мужском заезде на 500 метров взяли второе место после прославленных «Тигров Владивостока». В этом году предусмотрены три дистанции — на 200, 500 и 2000 метров. При этом на длинных дистанциях гребцы будут соревноваться в «двадцатках» — двадцатиместных лодках.

— Тренируемся мы шесть раз в неделю, а иногда и по два раза в день, — рассказал участник команды ДВФУ Артем Федотов. — Но мы привыкли, никому из нас не в тягость такой режим. Перед гонками чувствуем себя уверенно!

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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