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Разноцветные паруса украсят акваторию Амурского залива во Владивостоке в День России

08 Июня 2015, 13:23 | Приморье

В предстоящую пятницу, 12 июня, во Владивостоке на акватории Амурского залива будет дан старт регате «Паруса России - 2015», которая приурочена к празднованию Национального дня России. Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

«Паруса России - это регата, которая объединяет собой более 25 000 яхтсменов из многих городов России - от Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Севастополя. Всероссийская акция проходит с целью показать всем свою любовь к этому романтичному, в то же время, динамичному и экстремальному виду спорта.

В этом году на акваторию Амурского залива планируют выйти более 100 яхт - от самых больших «55 футов» до самых маленьких «Оптимистов». Участниками регаты станут спортсмены в возрасте от 8 до 80 лет.

Хотелось отметить, что 11 июня общественное движение «Общероссийский Народный Фронт» отметит свое двухлетие со дня образования. Учитывая эти два важных события, каждая яхта на своем борту пронесет флаги Российской Федерации и народного фронта. А в составах экипажей яхт примут участие активисты ОНФ», - поделился Михаил Ермаков, президент Приморской федерации парусного спорта, член регионального штаба ОНФ.

Формат соревнований для крейсерских яхт пройдет по классической дистанции: старт в районе бухты Федорова - знак в бухте Кирпичного завода - м. Песчаный - о. Уши - финиш на молу яхт-клуба «Семь футов».

Соревнования в детских и юношеских классах яхт пройдут по своей дистанции - в районе Спортивной гавани и бухты Федорова. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: праздники  приморье  ОНФ  регата  спорт  соревнования 



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