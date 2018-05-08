Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"

Канадец Дэвид Немировски хорошо сумел подать себя во Владивостоке

Бывший помощник главного тренера хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток) канадец Дэвид НЕМИРОВСКИ назначен главным тренером нижегородского «Торпедо» вместо Петериса СКУДРЫ.

«Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную хоккейную лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба. Самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть «Торпедо». Дэвид - приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер», - сказал и. о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрий СВАТКОВСКИЙ.

41-летний Дэвид Немировски в 2015-2018 годах работал спортивным директором, помощником главного тренера «Адмирала».

Газета «Золотой Рог», Владивосток