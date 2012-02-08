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В Приморье в г. Арсеньеве пройдет «Лыжня России-2012»

08 Февраля 2012, 14:09 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. 12 февраля, Арсеньев будет принимать участников XXX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012». По традиции именно Арсеньев ежегодно становится центром проведения краевого этапа «Лыжни России». Сюда приедут лыжники из других городов и районов края. Предполагается, что в этом году в Арсеньеве на старт выйдут около пяти тысяч участников.

Самые массовые в мире соревнования лыжников одновременно стартуют в 68 субъектах страны. Планируется, что на «Лыжню России» выйдут более 550 тыс. человек.

Организаторы напоминают, что соревнования будут проходить на двух спортивных базах – «Салют» и «Бодрость». Состоятся забеги на 5 и 10 км, а также VIP-забег на 2014 м – в честь зимней олимпиады, которая пройдет в 2014 году в городе Сочи.

В лыжных гонках могут принять участие все желающие. Регистрация участников состоится с 6 по 12 февраля с 9.00 до 16.30 в спортивной школе «Полет». Участникам будут выданы спортивные шапочки и номера. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, детям – свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. В день соревнований, 12 февраля, регистрация участников будет проходить в местах проведения состязаний – на базах «Бодрость» и «Салют».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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