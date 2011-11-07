Губернаторский турнир проведут на новых ледовых аренах Приморья

У россиян самым модным видом спорта становится бадминтон – как известно, с татами наш будущий президент решил перебраться, если не на кукурузное поле, то на корт с ракеткой и воланом. А вот в Приморье свой хит – хоккей, опять же с легкой руки губернатора Сергея ДАРЬКИНА и нашего сенатора Вячеслава ФЕТИСОВА.

Пока сборная администрации Приморского края по футболу собирает очки по районным центрам, сам губернатор провел первую тренировку по хоккею на крытом катке «Полюс» - готовится к губернаторскому турниру. В Приморье хоккей – теперь один из самых популярных видов спорта, особенно среди детей и подростков.

По словам Сергея Дарькина, новый хоккейный сезон будет отмечен спортивными достижениями, а также завершением строительства в крае новых спортивных сооружений. В Приморье уже появилась сеть современных физкультурных комплексов – ледовые дворцы в Уссурийске, Большом Камне и Чугуевке, бассейны в Партизанске, Находке, Артеме и Уссурийске. А уже в 2012 году во Владивостоке, как сообщили в пресс-службе края, откроется новая ледовая арена «Фетисов холл» на 7,5 тысячи мест. По мнению губернатора, это даст толчок к развитию в крае таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Это новый вид спорта для Приморского края. Тем не менее приморцы уже завоевали звание чемпионов России. И в плане развивать этот спорт не только во Владивостоке, но и в Находке, а также других городах и районах края.

«Мы поставили цель: к 2015 году не менее 30% приморцев должны активно заниматься спортом. Для этого в муниципальных образованиях будет продолжено строительство спортивных сооружений и стадионов, поддержка талантливых спортсменов и любительских команд», - считает губернатор края Сергей Дарькин.