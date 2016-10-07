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Гонщики на мотоциклах энудро проедут по "Золотому мосту"
07 Октября 2016, 16:19 | Приморье
Более 80 мотогонщиков сегодня, 7 октября, соберутся на «Приморском кольце», чтобы дать старт гонке «На пределе» – «On the edge». Для того чтобы испытать на прочность себя и технику в Приморье приехало более 80 гонщиков, в числе которых и зарубежные спортсмены. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Наибольшее количество спортсменов представляют Приморский край, 14 мотогонщиков будут отстаивать честь Хабаровска. Сахалинскую область представляют шесть спортсменов, по одному участнику заявились от Иркутска и Улан-Удэ. Также в мероприятии примут участие два гонщика из Южной Кореи», – рассказали организаторы.
Трассу на «Примринге» специально строили несколько недель для гонки «На пределе». Сравнительно ровная площадка и наличие трибуны позволит зрителям увидеть самые интересные моменты непростого испытания.
«Проехать эту трассу нетренированному спортсмену будет очень сложно, необходима тренировка техники прохождения препятствий. На трассе все новое, каждый элемент неожиданный», – отмечают они.
Интересно, что среди элементов трассы есть мини-версия Золотого моста, по которой проедут участники гонки, также спортсменам предстоит принять «каменную ванну» – преодолеть отрезок трассы, заполненный валунами.
Спортсмены отправятся на пролог – стартовый этап гонки на «Примринге» уже сегодня, в 16.00. По результатам заездов будет определен порядок старта участников в основной, внедорожной части гонки.
Напомним, в субботу утром, 8 октября пилоты стартуют от гостиницы «Русь» и финишируют уже вечером на комплексе отдыха «Маяк», откуда в воскресенье отправятся в заключительную часть соревнования. Финишируют спортсмены в районе улицы Лесной, на Заре.
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Теги: мотоцикл гонка Приморское кольцо
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