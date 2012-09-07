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В Приморье состоится массовый забег
ПРИМОРЬЕ, 7 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве 23 сентября пройдут массовые спортивные соревнования «Кросс нации - 2012». Всероссийский день бега стартует во всех регионах России. Одновременно на старт выйдет более 800 тысяч человек. Цель этих состязаний – привлечение россиян, особенно молодежи, к занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни.
В Приморье Арсеньев впервые станет центром проведения этого массового соревнования. Постановлением главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА в Арсеньеве создан оргкомитет по проведению соревнований. Как отметила начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Оксана МИШИНА, проведение соревнований «Кросс нации» - почетная миссия для города:
- Масштаб этих состязаний сравним с «Лыжней России». В массовом забеге 23 сентября примут участие примерно 2,5 тысячи участников – школьники, воспитанники детских спортивных школ, спортсмены, ветераны спорта и все желающие, независимо от возраста. В Арсеньев приедут участники из других городов и районов края.
Регистрация участников начинается с 19 сентября в администрации Арсеньевского городского округа. В день соревнований также регистрация состоится на площади. Старт соревнованиям будет дан на Комсомольской площади в 12 часов. Участникам соревнований предстоит пробежать различные дистанции в зависимости от возраста - от 1 до 12 км. В программе соревнований предусмотрен также VIP-забег на дистанцию 2 014 м – в честь Олимпиады-2014 в г. Сочи. Призерам соревнований будут вручены медали и дипломы Минспорттуризма России.
Согласно положению участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Татьяна Курочкина, «Золотой Рог».
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