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Находкинские тхэквондисты составят основу сборной России на Чемпионате мира
Чемпионат мира по тхэквондо состоится во Владивостоке в июле. Для тренировок спортсменов приглашен мастер тхэквондо из Кореи СЁ Мин Хак.
В администрации Находки прошла встреча спортсменов и тренера с заместителем главы города Олегом СЕРГАНОВЫМ, депутатами Законодательного Собрания края Русланом МАНОКОНОВЫМ и Валерием КАНОМ, который также является президентом Приморской федерации тхэквондо. Обсуждались вопросы организации тренировочного процесса, обеспечения полноценных условий для подготовки к предстоящему чемпионату.
В составе сборной России выступят 18 спортсменов, восемь из них – находкинцы. Они не раз доказывали свое лидерство на международных и российских соревнованиях.
«Находка впервые будет так широко представлена на мировом чемпионате – это большое достижение наших тхэквондистов. Задача города поддержать ребят в этот ответственный период, создать комфортные условия для занятий и тренировок», - сказал Руслан МАНОКОНОВ.
Валерий КАН назвал немаловажным достижением находкинцев и тот факт, что президент Ассоциации тхэквондо Находки Юрий СЕРЕДА на Чемпионате мира станет главным тренером сборной страны. Подготовка спортсменов уже началась. Ежедневные тренировки проводит приглашенный мастер тхэквондо СЁ Мин Хак.
Добавим, что Ассоциация тхэквондо WTF в Находке объединяет более 200 спортсменов. Поездки на зарубежные турниры, без которых невозможен профессиональный рост, воспитанники Ассоциация тхэквондо Находки совершают регулярно. В этом спортсменам помогают глава города Олег КОЛЯДИН, заместитель главы Олег СЕРГАНОВ и депутат Законодательного Собрания края Руслан МАНОКОНОВ, сообщила "ЗР" Екатерина ПОРУНОВА, пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
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