Приморские тхэквондисты стали чемпионами России

Приморские тхэквондисты продемонстрировали высокий класс сразу на нескольких соревнованиях различного уровня.

В Москве состоялся открытый чемпионат страны по версии ITF. Приморская сборная в общекомандном зачете заняла третье место, уступив лишь командам Москвы (1-е место) и Самарской области (2-е место). Всего в состязаниях приняли участие команды из 21 региона, а также из Молдовы и Узбекистана.

В рамках соревнований состоялся 1-й Всероссийский фестиваль среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Приморский край представляли серебряный призер чемпионата мира по паратхэквондо 2010 года Настя ПАПИЖУК из Уссурийска и Володя КОПТЕВ из поселка Пограничный. Показательные выступления ребят с ограниченными физическими возможностями вызвали бурю эмоций и шквал аплодисментов зрителей. Специальные призы ребятам вручила телеведущая, в недалеком прошлом разведчица-нелегал Анна ЧАПМАН.

Приморские тхэквондисты, занимающиеся по версии WTF, в конце марта на соревнованиях по техническому комплексу (пхумсэ) стали чемпионами России. Наши спортсмены опередили сборную Московской области (2-е место) и Москвы (3-е место).

Большой вклад в победу внесли спортсмены из Находки. Они добавили в копилку сборной 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали!

В прошедшие выходные дни, 2-3 апреля, во Владивостоке состоялся чемпионат Приморского края по версии WTF. В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов со всего края. Победители соревнований получили не только золотые медали, но и путевку на Сахалин, где в конце мая померяются силами бойцы со всего Дальнего Востока и по итогам состязаний сформируют региональную сборную для участия в финале Спартакиады России.