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Футбол начинается с тебя: Уссурийск становится ближе к Лондону
В Спасске-Дальнем завершились игры 1-го этапа открытого чемпионата по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организованного компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза.
Участие в региональном этапе турнира приняли 11 команд. За право представлять Приморье в полуфинале сразились воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Лесозаводска, сел Покровка и Вольно-Надеждинское и поселка Кавалерово. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: 2003 – 2004 и 2005 – 2006 гг. рождения. В упорной борьбе победителями игр в обеих возрастных группах стали команды КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска». Именно они продолжат борьбу в полуфинале, который пройдет 13-15 марта во Владивостоке, за право представлять Дальний Восток и Восточную Сибирь на финальных играх чемпионата в Сочи.
Их постоянные соперники - юные футболисты из КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего» - в обеих возрастных группах стали серебряными призерами, а «бронзу» увезли воспитанники КГОБУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей п.Кавалерово» (возрастная категория 14-15 лет) и КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Лесозаводска» (возрастная категория 12-13 лет).
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков отмечает: «Уже 13 лет мы проводим соревнования «Будущее зависит от тебя», чтобы дать ребятам, оставшимся без попечения родителей или поддержки взрослых, шанс на успех и реализацию не только в спорте, но и в жизни. В год проведения Чемпионата мира FIFA в нашей стране к футболу будет приковано внимание миллионов россиян. Мы очень рады, что благодаря участию в Соревнованиях тысячи мальчишек и девчонок по всей стране смогут стать частью этого большого спортивного праздника и открыть для себя новые горизонты. Желаю каждой команде проявить себя по максимуму и показать соперникам достойную игру!».
Главный приз соревнований — поездка в Лондон на базу футбольного клуба «Арсенал», и у мальчишек из Уссурийска еще есть время, чтобы подготовиться к борьбе за него.
«У нас очень спортивный город, наши воспитанники принимают участие во многих турнирах, но к соревнованиям «Будущее зависит от тебя» у нас особое отношение, -- говорит Игорь Жовниренко, директор Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска. – Мы их очень любим, всегда ждем, готовимся, и тренировки дают свой результат – дважды мы были первыми на играх полуфинала и представляли наш большой регион на финальных играх в Сочи. Будем надеяться, что и в этот раз наши мальчишки покажут все, на что способны».
Открытые Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя» компания «МегаФон» проводит ежегодно с 2005 года. В Приморье его организаторами выступают компания «МегаФон», Департамент физкультуры и спорта Приморского края, Федерация футбола Приморского края.
Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3.500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем Соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, более 470 из них уже обрели новую семью.
Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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