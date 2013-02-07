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Во Владивостоке хоккеисты вместе с компанией "Ростелеком" отметят год до начала Зимних Олимпийских Игр в Сочи
8 февраля «Ростелеком» проведет во Владивостоке спортивное мероприятие, приуроченное к году до начала Зимних Олимпийских Игр (7 февраля 2014 года).
Матчевая встреча по хоккею между детскими командами Приморского края начнется в 12.00 на ледовой арене «Полюс». В мероприятии примут участие руководство Приморского филиала Ростелеком и представители Департамента физкультуры и спорта администрации Приморского края.
Приглашаем Вас отметить вместе с нами год до начала Зимних Олимпийских Игр в Сочи!
«Ростелеком» - Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории «Телекоммуникации». Компания принимает активное участие в подготовке к Играм, создавая необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, оказывает поддержку спортивным, образовательным и культурным мероприятиям.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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