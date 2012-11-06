"Луч-Энергия" предпочитает жить по средствам

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. ФК "Луч-Энергия" отказался от проведения первого учебно-тренировочного сбора команды в китайском Куньмине из-за непомерных финансовых запросов принимающей стороны.

Отметим, что с возвращением во второй дивизион "Луч-Энергия" отказался от базирования команды в гостинице "Союз-Ролиз". Это решение совпало с уходом с поста губернатора Сергея ДАРЬКИНА, в активы которого молва записывает и эту гостиницу.

Как сообщила пресс-служба ФК "Луч-Энергия", вместо Китая желто-синие отправятся в турецкий город Кемер, где и начнут подготовку к "весенней" стадии первенства России во втором дивизионе.

Место проведения второго и третьего сборов команды не изменилось: с 14 марта по 3 апреля "Луч-Энергия" будет тренироваться в турецком Белеке, а с 8 по 20 апреля - в Сочи.

Олег КЛИМЕНКО.