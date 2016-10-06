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Во Владивостоке состоится фестиваль спортивного туризма
В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, во Владивостоке в районе Трех пещер (остановка «Варяг», далее на северо-восток вверх по асфальтированной дороге и по указателям) пройдет фестиваль спортивного туризма. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В соревнованиях примут участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детско-юношеских коллективов, учебных заведений, Владивостока от 12 до 17 лет. Турнир будет проходить как в личном, так и в командном зачете.
Мероприятие пройдет в следующих дисциплинах: «Пешеходная дистанция» (преодоление препятствий со снаряжением) и «Школа безопасности» (оказание первой помощи, поиск заблудившегося в пещере и так далее).
Программа соревнований:
8 октября 2016 г.:
11:00 – построение, открытие фестиваля;
11.30 - старт представителей группы-16 на дистанции «Пешеходная" в личном зачете и группы-14 на дистанции «Школа безопасности»;
17:30 - закрытие дистанций, подведение итогов.
9 октября 2016 г.:
11:00 - старт представителей группы-16 на дистанции «Пешеходная" в командном зачете;
11.00 - старт представителей группы-14 на дистанции «Пешеходная" в личном зачете;
11.00 - старт представителей группы «С» на дистанции «Пешеходная" в личном зачете;
17:30 - закрытие дистанций, подведение итогов;
18.00 – награждение, закрытие фестиваля.
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