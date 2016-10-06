Во Владивостоке состоится фестиваль спортивного туризма

В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, во Владивостоке в районе Трех пещер (остановка «Варяг», далее на северо-восток вверх по асфальтированной дороге и по указателям) пройдет фестиваль спортивного туризма. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В соревнованиях примут участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детско-юношеских коллективов, учебных заведений, Владивостока от 12 до 17 лет. Турнир будет проходить как в личном, так и в командном зачете.

Мероприятие пройдет в следующих дисциплинах: «Пешеходная дистанция» (преодоление препятствий со снаряжением) и «Школа безопасности» (оказание первой помощи, поиск заблудившегося в пещере и так далее).

Программа соревнований:

8 октября 2016 г.:

11:00 – построение, открытие фестиваля;

11.30 - старт представителей группы-16 на дистанции «Пешеходная" в личном зачете и группы-14 на дистанции «Школа безопасности»;

17:30 - закрытие дистанций, подведение итогов.

9 октября 2016 г.:

11:00 - старт представителей группы-16 на дистанции «Пешеходная" в командном зачете;

11.00 - старт представителей группы-14 на дистанции «Пешеходная" в личном зачете;

11.00 - старт представителей группы «С» на дистанции «Пешеходная" в личном зачете;

17:30 - закрытие дистанций, подведение итогов;

18.00 – награждение, закрытие фестиваля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.