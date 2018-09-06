Фитнес будущего в World Class

Популярный клуб вновь распахнул свои двери после масштабной модернизации

Как говорил Джон Кеннеди, «Ничто не стоит на месте, все меняется, таков закон жизни; и те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, пропустят будущее». Фитнес-клуб World Class Владивосток не просто идет навстречу будущему, а шагает с ним в ногу в мире профессионального фитнеса. 20 августа клуб вновь распахнул свои двери после масштабной модернизации, которая коснулась всех сторон фитнес-клуба – от интерьера до полного обновления меню в фитнес-баре.

Юлия ХОБТА – фитнес-директор клуба World Class: «Самой важной частью обновления, разумеется, стал тренажерный зал. Сегодня мы оснастили его самыми новыми тренажерами несомненных лидеров фитнес-индустрии Life Fitness, Hammer Strength, Technogym 2018 года выпуска. Также новейшее оборудование появилось в сайкл-студии, причем это коснулось не только тренажерного парка. Здесь мы буквально стерли границы между реальным и виртуальным мирами. Новая видеосистема во всю стену MyRide позволит гостям клуба погрузиться в интерактивный тур по странам мира, проникаясь атмосферой городов и стран и наслаждаясь живописным ландшафтом. Уделили внимание также зоне функционального тренинга, она расширилась и обновилась в соответствии с новыми тенденциями в этом направлении. А студию пилатеса оснастили новейшим дополнительным оборудованием».







Также масштабные изменения коснулись детского клуба, площадь которого увеличилась до 160 кв.м. Что позволило полностью разделить взрослый и детский фитнес. Теперь у детей есть собственные раздевалки, зал групповых программ для боевых искусств, танцев и функционального тренинга, учебный класс.













Ну и «на десерт» гостей клуба ждет обновленный фитнес-бар с новым интерьером и меню, блюда для которого разрабатывались с учетом пожеланий клиентов и тенденций в правильном питании. Каждое блюдо уже рассчитано с учетом БЖУ и калорий. И еще один приятный бонус - теперь вы можете зарядить телефоны за каждым столиком с помощью портативных устройств.

Но одно осталось неизменным – уровень, с которым клуб подходит к каждой детали. World Class – уровень имеет значение!

Сергей КУЗЬМИН, фото автора.