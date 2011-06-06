Приморье делает ставку на спорт

Палитра спортивных достижений Приморья продолжает шириться, край в последние годы вошел в число из лидеров среди регионов России в развитии физической культуры и спорта.

Основа такого успеха закладывается годами. Выстраивается стройная система детско-юношеского спорта, укрепляется материально-техническая база, совершенствуется система подготовки высококвалифицированных спортсменов. Высокие результаты приморских спортсменов достигнуты благодаря целенаправленной политике губернатора и администрации края, системному и стабильному финансированию, своевременному обеспечению условий для учебно-тренировочного процесса.

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН считает, что в Приморье должны быть созданы все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне. Систему управления спортом необходимо модернизировать в этом ключе.

«Система подготовки спортсменов должна быть максимально понятной и прозрачной. Главное - работать на результат. Мы очень серьезно подходим к вопросам развития спорта в Приморье. Количество приморцев, которые регулярно занимаются спортом, мы планируем увеличить до 30%. Для этого необходимо сделать занятия спортом доступными и комфортными для каждого, особенно для детей и молодежи. Наша задача создать все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне. При этом должна вестись подготовка высококвалифицированного тренерского состава на базе высших учебных заведений края», - говорит губернатор, который сам не упускает случая выйти на футбольное поле или хоккейную площадку.

Напомним, что все эти направления реализуются в рамках долгосрочной краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы». В Приморье с этой целью определено 15 опорных видов спорта. Это волейбол, баскетбол, бадминтон, бокс, дзюдо и самбо, парусный спорт, тяжелая атлетика, легкая атлетика, лыжные гонки, гребля на байдарках и каноэ и другие. Есть среди них и новые для Приморья виды спорта.

Досье «ЗР»

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» предусматривает строительство новых и капитальный ремонт уже существующих спортивных объектов во всех городах и районах края. Так, во Владивостоке будет построен современный концертно-спортивный комплекс с двумя ледовыми площадками на 7,5 тысячи мест, начато проектирование нового стадиона на 16 тысяч мест, а в бухте Федорова появится международный центр водных видов спорта.

Отдельной строкой в программе предусмотрена подготовка приморских спортсменов к участию в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани. На реализацию краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» будет направлено более 16 млрд рублей. Из них 11 млрд - средства краевого бюджета, более 5 млрд поступит из федерального бюджета и от частных инвесторов.

Команда губернатора по хоккею одерживает победу за победой

В этом году участие в губернаторском турнире, организованном по инициативе главы региона, принимают 15 команд. Каждая, согласно положению, состоит из спортсменов-любителей возрастом не моложе 40 лет. Это команды муниципальных образований, краевых предприятий и организаций, хоккейных клубов. На сегодняшний день в списке лучших бомбардиров турнира лидирует сам губернатор.

Проведение губернаторского турнира свидетельствует о росте интереса к хоккею. Этому способствует и строительство в Приморье ледовых арен, где можно круглый год заниматься зимними видами спорта.

Подтверждением тому, что этот вид спорта развивается в верном направлении, служит тот факт, что хоккейный клуб «Приморье» занял первое место на групповом этапе первенства России по хоккею среди клубных команд региона «Сибирь - Дальний Восток». Причем в последних матчах турнира уссурийцы встречались на выезде с главными соперниками – в Прокопьевске с местным «Шахтером» и с «Янтарем» в Северске. Это были решающие игры, от которых зависел окончательный турнирный расклад. В случае неудачного выступления «Приморье» оставалось бы на третьем месте и не проходило бы в финал первенства. Задача была решена еще в первом матче в Прокопьевске, когда приморцы выстояли в основное время и сумели добыть второе очко в дополнительное время. Гером матча стал голкипер «Приморья» Артем РОМАНОВ. В заключительных матчах «Приморье» дважды обыграло «Янтарь» со счетом 8:3 и 10:3. Очередной успешный сезон для нашего хоккея продолжается. Теперь ХК «Приморье» и «Шахтер» выступят в финальном турнире первенства России по хоккею, который пройдет в Бердске с 24 апреля по 29 апреля.

Напомним, что профессиональная хоккейная команда «Приморье» была создана по инициативе губернатора в 2009 году. Создание и развитие профессиональной хоккейной команды стало реальностью, в том числе и благодаря активному строительству в крае крытых катков - сегодня открыты ледовые арены во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и Чугуевке.

Приморье будет готовить будущих чемпионов по шорт-треку

В регионе появилась тенденция к развитию новых видов спорта. В марте впервые прошли краевые финальные соревнования по шорт-треку «Серебряные коньки», в которых приняли участие мальчики и девочки от 11 до 14 лет - всего 62 участника. Это школьники из Владивостока, Уссурийска, ЗАТО Большой Камень, Кавалеровского и Чугуевского районов края. Главным судьей соревнований выступал судья республиканской категории по шорт-треку Михаил УЛИН, входящий в тренерский состав сборной России по шорт-треку.

Напомним, шорт-трек был утвержден правительством РФ как базовый зимний вид спорта в Приморском крае. К 2014 году необходимо подготовить спортсменов, которые смогут войти в олимпийскую сборную страны.

«Мы будем активно работать над этой задачей. В Приморье сформирована хорошая спортивная база для развития зимних видов спорта, в том числе шорт-трека. Уже действуют четыре ледовые арены, которые отвечают всем требованиям этого вида спорта. В планах - строительство еще ряда объектов», - отмечает губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Сегодня по поручению губернатора группы по шорт-треку открыты во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Кавалерово и Чугуевке. Вести занятия здесь будут ведущие тренеры из Южной Кореи. Ведется оформление необходимых документов для их работы в крае в качестве тренеров по шорт-треку.

В ноябре 2010 года спортсмены и тренеры сборной России провели в Приморье обучающие семинары и мастер-классы, рассказали о новом для края виде спорта, правилах проведения соревнований.

Футбол: смену «Лучу-Энергия» будем растить сами

Губернатор поручил рассмотреть возможность создания центра развития футбола на базе стадиона «Юность» во Владивостоке. Здесь предполагается создать тренировочный комплекс, где также будет организовано питание и проживание для юных игроков. По оценкам экспертов, подготовка в Приморье квалифицированных футболистов будет способствовать достижению успешных результатов на соревнованиях.

Не уступают мужчинам на футбольном поле и приморочки. Женская команда по мини-футболу «Фифа» из Артема заняла второе место на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили в Хабаровске с 24 по 27 марта. В них приняли участие 8 команд из Читы, Хабаровска, Артёма, Уссурийска, Владивостока и Биробиджана. Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, артемовская команда «Фифа», обыграв в своей группе всех соперников, уступила лишь хабаровскому «Арсеналу». На третьем месте «Забайкалочка» из Читы. Тренирует приморских спортсменок Евгений КАШИМОВСКИЙ.

У приморских школьниц - «серебро» баскетбольной лиги

Второй год подряд школьницы из поселка Сибирцево входят в число призеров всероссийского Суперфинала школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В этом сезоне команде удалось шагнуть на ступеньку вверх пьедестала почета и к прошлогодним бронзовым наградам добавить серебряные медали школьной лиги.

Соревнования проходили с 4 по 10 апреля в Самаре. Приморье представляли две команды. Среди девушек - школьницы из поселка Сибирцево, среди юношей - ученики школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей.

Сегодня баскетбол входит в список опорных видов спорта в Приморье. Им занимаются более 20 тыс. жителей края.

Держим удар

Приморские спортсмены Александр ЗАХАРОВ и Ефим КАДЗИРА заняли первые места на чемпионате и первенстве Дальнего Востока по кикбоксингу. Серебряную медаль завоевал Владимир БИТКОВ (тренер Семен ПОЛЕЩУК).

Соревнования по кикбоксингу проходили с 6 по 8 марта в Новосибирске. Напомним, что Александр Захаров является одним из лидеров приморского кикбоксинга. У молодого бойца из Уссурийска есть победы на соревнованиях различного уровня, в том числе и на первенстве мира.

В начале марта команда Приморского края заняла третье место на всероссийских соревнованиях по карате. В личном зачете первое место по кумитэ занял Владлен ИВАНОВ. В парном ката Владлен Иванов вместе с Романом ЦЫБУЛЬСКИМ также завоевали золотую медаль. Соревнования проходили в Новосибирске. От Приморского края выступала команда из 6 спортсменов и тренера.

Лучшие на водном балу

Приморские синхронистки вошли в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», проходивших в Ярославле с 8 по 10 апреля. По результатам соревнований приморские спортсменки вошли в тройку лидеров. Алина АВДЕЕВА (тренер Анна НИКИТИНА) дважды поднималась на третью ступеньку пьедестала. Вначале в сольном выступлении, затем среди дуэтов, где ее партнершей выступала Алина ЧУРСОВА (тренер Евгения ЛЕСИК).

Главным судьей соревнований была олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга БРУСНИКИНА. Напомним, впервые эти соревнования состоялись в 2001 году. В этом году «Олимпийские надежды» были приурочены к празднованию Дня космонавтики. В «Олимпийских надеждах» принимают практически все возрастные группы спортсменок из разных регионов нашей страны.