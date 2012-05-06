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Приморские медики сыграют в дартс
ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. В Арсеньеве открылась IV спартакиада работников здравоохранения Приморского края. В город для участия в спартакиаде приехали 22 команды из разных городов и районов края.
Под звуки спортивных маршей на стадион вышли колонны участников. Возглавил колонну спортсменов серебряный призер чемпионата Приморского края по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Денис КИНСЛЕР. Открыли парад участников хозяева соревнований – команда арсеньевской городской больницы, серебряные призеры 3-й краевой спартакиады работников здравоохранения края. В числе участников – команды Владивостокского государственного медицинского университета, Краевой детской клинической противотуберкулезной больницы, Территориального центра медицины катастроф, Дальневосточного окружного медицинского центра, учреждений здравоохранения края.
Участников соревнований приветствовали заместитель главы Арсеньевского городского округа по социальным вопросам Ксения КИНСЛЕР, представитель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ по Дальневосточному Федеральному округу Тамара БЕСПАЛОВА, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина ЛИЗЕНКО.
Чести поднять государственный флаг Российской Федерации и флаг Приморского края удостоена капитан команды Арсеньевской городской больницы Кира БРИДЕНКО. После подъема флагов спартакиада объявляется отрытой. Огонь спартакиады зажег врач арсеньевской городской больницы Виталий ВЕЛЬМОЖКО, который появился на стадионе в сопровождении группы мотоциклистов. Перед участниками команды и гостями соревнований выступили ученики групп киокушинкай карате-до спортивного центра «Доджо», юные исполнители Центра внешкольной работы. В течение двух дней в Арсеньеве медицинские работники края будут состязаться в шести видах спорта - дартсе, настольном теннисе, волейболе, шахматах, прыжках в длину, перетягивании каната.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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