НК «Альянс» помог проложить первую трассу

В Артеме на площадке «Взрослого парка» прошло открытие Чемпионата 2011 г. по дрифтингу.

В минувшую субботу, 30 апреля, на кольцевых перекрестках крупных приморских городов было не по-выходному тихо. Но не обещанные властями лежачие полицейские, вкупе с нарядами ДПС, «перекрывающие кислород» городским стрит-рейсерам и дрифтерам, стали этому причиной.

В Приморском крае, а если точнее - в Артеме, на территории «Взрослого парка», стартовал очередной чемпионат по дрифтингу «Russian Drift Series - Восток». Поэтому все любители взорвать городскую тишину красивым разворотом под запрещающие знаки и разметку в тот субботний вечер стеклись в Артем.

Это мероприятие не стало исключением из уже сложившейся за последние четыре года традиции нефтяной компании «Альянс» спонсировать автосоревнования. Крупнейшая на Приморском рынке топлива компания старается поддерживать дружеские отношения со всеми дисциплинами автоспорта. Участие в гоночной судьбе спортсменов только подчеркивает это.

Досье "ЗР"

Russian Drift Series Восток - профессиональная серия, к участию в которой допущены лучшие дрифтеры Востока России. В этом году календарь чемпионата RDS состоит из 6 этапов, и каждый из них представляет собой настоящий праздник. Кроме самих гонок организаторы обещают розыгрыш призов, дрифт-такси и т.д.

О том, что на открытие дрифт-сезона съехались, чуть ли не все дрифтеры Приморья, можно было судить по автомобилям самих зрителей. Через одну - это были «зашитые» в соответствующий тюнинг задне- и полноприводные спорткары, практически от всех японских производителей. Ну и о тишине на кольцевых перекрестках Владивостока, Находки, Уссурийска и т.д. мы уже говорили. А вот рев моторов по соседству артемовцев не смутил…

Надежды организаторов увидеть на открытии сезона сильнейших гонщиков оправдались с лихвой. Призёрам прошлогоднего Чемпионата по дрифтингу Андрею ТАРАНЕНКО, Дмитрию СЕМЕНЮКУ и Сергею ЩЕРБАКОВУ противостояли молодые и амбициозные дрифтеры не только из Приморья. В кулуарах горячо обсуждали, что известный хабаровский мастер Илья ФЕДОРОВ проделал 800-километровый путь, ночевал в Артеме под открытым небом, чтобы показать, чем богата и на что способна хабаровская школа дрифта.

Всем гонщикам без исключения понадобилась воля к победе. Прогноз метеорологов относительно дождя и слякоти оправдался. До начала заездов прошел небольшой дождь, было не по-весеннему холодно и промозгло, на трассе и впрямь заносило. Но общего праздничного настроения это нисколько не испортило. К тому же, если вспомнить, в прошлом году два заключительных этапа проходили в сильный дождь, который как раз наоборот придал финалу прошлогоднего чемпионата дополнительную зрелищность и держал в напряжении участников и зрителей до последнего заезда.

Кроме нашего гостя из Хабаровска и тюнинга под полицейскую машину «Ниссан Глории» Ильи НИМАЛЬЦИНА, повышенное внимание зрителей было приковано к артемовскому гонщику Дмитрию СЕМЕНЮКУ, выступавшему на своей красавице «Ниссан Сильвия». Болельщики ждали, что спор за победу пойдет между ним и прошлогодним чемпионом Андреем Тараненко.

Каждый вираж Дмитрия у зрителей вызывал восхищение, и по результатам тестовых заездов шансы на победу у него были очень высоки. Тем более все артемовские, да и приморские поклонники этого вида автомобильного спорта рассчитывают увидеть своего участника в соревнованиях российского уровня в лице Дмитрия Семенюка и его «Сильвии». Порукой тому и поддержка нынешнего спонсора гонщика - крупнейшего на Дальнем Востоке поставщика нефтепродуктов НК «Альянс».

Как признал сам Дмитрий Семенюк, иметь логотип спонсора на своем болиде – большая ответственность, поскольку без спонсоров, без их финансовой и технической поддержки такой дорогостоящий вид автомобильного спорта, как дрифтинг обречен. Энтузиазм - дело хорошее, но плечо мощной компании, каковым для Семенюка стала НК «Альянс», здесь необходимо по определению.

НК «Альянс» поддерживает Дмитрия Семенюка не первый год. По итогам прошлого года он занял 3-е место. И вот новый старт! Впереди долгий сезон и еще пять этапов: посмотрим, как он выступит в этом году. Во всяком случае спонсор обеспечит для этого и финансовую поддержку, и техническую подготовку машины, чтобы она не подвела в ответственный момент.

Тесное сотрудничество НК «Альянс» с автоспортом Приморья продолжается не первый год. Начиная с 2007 года НК «Альянс» спонсирует многие автомобильные соревнования. Драг-рейсинг, джип-триал, дрифтинг - вот неполный список автотехнических дисциплин, которые привлекают НК «Альянс» как партнера автомобилистов. Ведь здесь, на гонках, тестируется качество как топлива, так и масла, реализацией которых занимается нефтяная компания.

Так, бензин АИ-98, произведенный по технологии Green Eco на Хабаровском НПЗ – предприятии, входящем в НК «Альянс», уже зарекомендовал себя как топливо чемпионов. Им предпочитают заправляться гонщики – эта марка бензина резко увеличивает мощность двигателя и стала спортивной. Этому есть логическое объяснение. Реконструкция завода происходит по технологиям концерна Shell, а автолюбители знают: логотип «Ракушки» красуется на болидах «Королевских гонок» «Формулы-1»! Так что шансы на победу и у наших дрифтеров налицо.