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"Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
Это первая победа «Урала» во Владивостоке с 2010 года
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 5 декабря, Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Урал» (Екатеринбург) 75:81 (16:13, 14:21, 29:25, 16:22)
«Спартак-Приморье»: Заряжко – 18 очков, Кривошеев -13 (10 подборов), Бутянковс – 12, Саяпин – 10, Матеюнас – 8 очков, Смыгин - 5, Савельев – 4.
«Урал»: Луппо – 15 очков, Александров – 14, Горнаев – 14, Глазунов – 11 очков (7 передач), Незванкин – 11, Зверков – 8.
«Спартак-Приморье» в который раз не смог показать свою игру на родной арене после завершения удачного выезда. Вслед за «холодным душем» от «Самары» последовало еще более обидное поражение от «Урала» во главе с бывшим игроком и тренером «Спартака» Вадимов ФИЛАТОВЫМ. Добавил свою ложку дегтя, то есть несколько точных трехочковых, и еще один бывший игрок красно-белых Андрей ЗВЕРКОВ. В свою очередь игру завалили лидеры «Спартака» - МАТЕЮНАС и КРИВОШЕЕВ.
За игрой вживую наблюдал новый легионер «Спартака-Приморье» американский защитник Обри КОУЛМЭН, последним клубом которого был китайский Chongqing Sanhai Lanling. 30-летнего американца, как это часто бывает, не успели заявить на матч из-за отсутствия открепительного листа. А жаль, как раз №6 на площадке и не хватило.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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